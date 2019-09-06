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За взятки осужден начальник станции Алматы-1

05.09.2019, 10:12 10180
Алматы. 5 сентября. Kazakhstan Today - За взятки осужден начальник станции Алматы-1 АО "КТЖ-Грузовые перевозки" - "Алматинское отделение ГП", передает Kazakhstan Today.
 
"Проведенное антикоррупционной службой Алматы досудебное расследование в отношении начальника станции Алматы-1 АО "КТЖ-Грузовые перевозки" - "Алматинское отделение ГП" Кулжабаева Т.С. установило его вину в систематическом получении через посредников взяток в размере свыше 500 тысяч тенге от представителей коммерческих предприятий за беспрепятственный осмотр и возврат порожных контейнеров в страну собственника - КНР", - сообщили в Антикоррупционной службе Республики Казахстан.
 
По информации ведомства, 4 сентября 2019 года Медеуский районный суд №2 Алматы за неоднократное получение взяток назначил Кулжабаеву наказание в виде штрафа 17 832 500 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
 

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