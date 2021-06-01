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Проспект аль-Фараби в Алматы частично перекроют на 10 дней

31.05.2021 7345
Проспект аль-Фараби в Алматы частично перекроют на 10 дней
АЛМАТЫ. 31 МАЯ - В Алматы с 1 по 10 июня будет перекрыт участок проспекта аль-Фараби, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В рамках ремонта с заменой полотна дороги на всю ширину проезжей части по проспекту аль-Фараби от проспекта Достык до реки Жарбулак будет частично перекрыто движение в обоих направлениях по проспекту Аль-Фараби в дневное и ночное время с 1 июня по 10 июня 2021 года", - сообщили в пресс-службе городского акимата.

 
Горожан просят воздержаться от поездок на данном участке в указанный период.
 

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