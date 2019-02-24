Систему "Е-нотариат" интегрировали с информационной системой ЕНПФ

Астана. 15 февраля. Kazakhstan Today - Систему "Е-нотариат" интегрировали с информационной системой Единого накопительного пенсионного фонда. Это позволит сократить время при рассмотрении нотариусами наследственных дел, передает Kazakhstan Today.

АО "ЕНПФ" в соответствии с законом "О пенсионном обеспечении в РК" в случае смерти вкладчика (получателя) выдает справки о наличии индивидуального пенсионного счета и средств на нем нотариусам и иностранным консульским учреждениям по находящимся в их производстве наследственным делам, пояснил в пресс-центре фонда.

Для оптимизации взаимодействия между ЕНПФ и нотариусами по таким вопросам между Министерством юстиции РК, Республиканской нотариальной палатой, АО "НИТ" и ЕНПФ заключен Договор о взаимодействии Единой нотариальной информационной системы "Е-нотариат" и информационной системы ЕНПФ.

В рамках данного договора при помощи Единой нотариальной информационной системы "Е-нотариат" нотариусы могут направлять запросы в ЕНПФ о наличии у умерших вкладчиков (получателей) индивидуального пенсионного счета в ЕНПФ, об остатках и движении денег на нем в режиме онлайн, без направления письменных запросов", - сообщили в пресс-службе.

В свою очередь, ЕНПФ, при предоставлении вкладчиками (получателями) нотариально удостоверенных или засвидетельствованных документов, теперь также может направлять запрос в Единую нотариальную информационную систему и получать официальное подтверждение о совершенных нотариальных действиях по представленным вкладчиками (получателями) в ЕНПФ документам.

Данная услуга значительно экономит время обратившихся к нотариусам наследников, исключает бумажный документооборот", - резюмировали в ЕНПФ.

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