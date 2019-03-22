В связи с проведением футбольного матча Казахстан - Шотландия в Астане перекроют проспект Кабанбай батыра

Астана. 21 марта. Kazakhstan Today - Сегодня в Астане состоится футбольный матч между национальными сборными Казахстана и Шотландии, передает Kazakhstan Today.

В рамках отборочного матча чемпионата Европы 2020, 21 марта 2019 года, в 21.00, на стадионе "Астана-Арена" состоится матч между Национальными сборными Казахстана и Шотландии, в связи с чем с 20.00 будет частично ограничено движение по участкам проспекта Кабанбай батыра, от улицы Керея Жанибек хандары до проспекта Улы Дала. При организации и обеспечении безопасности дорожного движения приоритет будет отдан общественному транспорту", - сообщили в управлении административной полиции ДП Астаны.

Департамент полиции рекомендует водителям быть предельно внимательными и отказаться от личного транспорта в пользу общественного. Планирующим совершить поездки в район Международного аэропорта Астаны и близлежащих поселков предлагаем заранее выбирать альтернативные маршруты.

Для удобства зрителей с 19.00 до 20.00 сбор и доставка болельщиков футбольного матча будут производиться с трех пунктов специальными рейсовыми автобусами (шаттлами): парковка СК "Казахстан" (по улице Кажымукана Мунайтпасова); парковка мечеть "Нур Астана" (с восточной стороны); парковка столичного цирка (со стороны Коргалжынского шоссе). Для обратного вывоза зрителей автобусы (шаттлы), прибывшие из трех точек, будут поданы на остановку "Стадион "Астана-Арена" со стороны проспекта Кабанбай батыра", - проинформировали в полиции.

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