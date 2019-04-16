Шынгыс Ильясов назначен пресс-секретарем МНЭ РК

Нур-Султан. 15 апреля. Kazakhstan Today - Шынгыс Ильясов назначен пресс-секретарем Министерства национальной экономики РК, передает Kazakhstan Today.

Трудовую деятельность Шынгыс Ильясов начал в молодежном ресурсном центре акимата Алгинского района, позже работал в пресс-службе акима Актюбинской области. С 2015 года по апрель 2019 года - в системе Службы центральных коммуникаций, сообщили в пресс-службе МНЭ РК.

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