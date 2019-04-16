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Шынгыс Ильясов назначен пресс-секретарем МНЭ РК

15.04.2019, 17:05 6859
Нур-Султан. 15 апреля. Kazakhstan Today - Шынгыс Ильясов назначен пресс-секретарем Министерства национальной экономики РК, передает Kazakhstan Today.
 
Трудовую деятельность Шынгыс Ильясов начал в молодежном ресурсном центре акимата Алгинского района, позже работал в пресс-службе акима Актюбинской области. С 2015 года по апрель 2019 года - в системе Службы центральных коммуникаций, сообщили в пресс-службе МНЭ РК.
 

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