Петропавловск. 16 апреля. Kazakhstan Today - В Северо-Казахстанской области объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.
"17 апреля в Северо-Казахстанской области местами ожидаются гололед, туман. Ветер северный, северо-западный, ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду. В Петропавловске: 17 апреля ожидается гололед. Ветер северный, северо-западный, 15-20, днем порывы 25 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%", - сообщает РГП "Казгидромет".
По данным "Казгидромета", на гидрологическом посту реки Есиль в Петропавловске продолжается подъем уровня воды.
Ожидается превышение опасных уровней воды: фактический уровень на 12.00 - 929 сантиметров; опасный уровень - 940 сантиметров (выход воды на пойму); опасный уровень - 960 сантиметров (выход воды на асфальт автодороги международного значения в 528 километров Челябинск - Новосибирск)", - проинформировали гидрологи предприятия.
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