Браконьер убил косулю на территории Иле-Алатауского нацпарка (ВИДЕО)

Алматы. 19 сентября. Kazakhstan Today - Браконьер убил косулю на территории Иле-Алатауского нацпарка, передаёт Kazakhstan Today.





17 сентября при проведении оперативно-профилактических мероприятий на территории Иле-Алатауского ГНПП (Тургенский филиал, ущелье Жаманбулак) инспекторами национального парка совместно с природоохранной полицией Енбекешиказахского района была задержана автомашина марки Митсубиси Паджеро под управлением жителя Алматинской области 1970 года рождения.





При осмотре багажника данной автомашины были обнаружены и изъяты туша косули и ружьё марки ИЖ-43 12-го калибра.





"Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР по признакам преступления предусмотренного по части 1 статьи 337 УК РК, ведется доследственная проверка", - проинформировали в нацпарке.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства