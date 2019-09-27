Караганда. 26 сентября. Kazakhstan Today - Карагандинская группа "Тарлан" получила Гран-при республиканского конкурса "Кюй-MIX", передает Kazakhstan Today.

В Караганде в рамках программы "Рухани жангыру" прошёл ежегодный республиканский конкурс "Кюй-MIX". Финалисты конкурса собрались в Доме Дружбы Караганды на Гала-концерте, сообщили в пресс-службе акима области.

Для участия в конкурсе музыкантам было необходимо подать соответствующую заявку и пройти отборочный этап. К финалу допустили 8 участников из Нур-Султана, Алматы, Караганды и Кокшетау. Конкурс проводился среди молодёжи от 18 до 28 лет.

Как отметили организаторы, в этом году проект стал масштабнее. Так, в рамках конкурса состоялись показательные выступления участников в школах-гимназиях №102, 103, в Высшем политехническом колледже Караганды и в КарГУ имени Е. А. Букетова.

Мы решили приурочить ежегодный республиканский конкурс "Кюй-MIX" к празднованию Года молодёжи. Организовали его совместно с Молодёжным ресурсным центром Карагандинской области. Конкурс направлен на популяризацию народной музыки, приобщение подрастающего поколения к традициям, культуре и народному творчеству", - говорит руководитель управления по вопросам молодёжной политики Карагандинской области Нуржан Жетписбаев.

По итогам конкурса Гран-при вручили группе "Тарлан" из Караганды. Первое место занял дуэт из города Нур-Султана - Темирлан Олжабай и Ернат Наурыз. Второе место также у столичного дуэта - Бахытжана Желдербаева и Максата Хасанова. Третье место жюри присудило музыканту из Жанааркинского района Уалихану Шекимову.

Победителям и участникам были вручены дипломы, денежные сертификаты и подарки.

Как отметили в управлении по вопросам молодёжной политики, конкурс в полной мере соответствует задачам программы "Рухани жангыру" в части сохранения национальной идентичности, культуры и собственного национального кода. И именно по этой причине он включён в реестр проектов от Карагандинской области.

Одновременно с гала-концертом организовали презентацию автоматизированной робототехнической системы для игры на домбре. Её создали ученики Назарбаев Интеллектуальной школы. Робот пока исполняет только произведение "Еркемай". Но в будущем создатели планируют научить его и другим композициям.

Кроме этого, зрители услышали кюй на саксофоне, который исполнила музыкант Ирина Борзых. Студенты колледжа имени Таттимбета подготовили флешмоб-кюй.

На сцене также выступили ученики по классу домбры Детской школы искусств.

В этот же день гостям и участникам продемонстрировал своё мастерство игры на домбре талантливый юный музыкант из Карагандинской области Магжан Файзрахман.

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