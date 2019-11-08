Сенатор направил запрос премьер-министру с просьбой разобраться в деле по обвинению вице-министра образования в плагиате

Нур-Султан. 7 ноября. Kazakhstan Today - Депутат сената парламента Едил Мамытбеков обратился с запросом на имя премьер-министра РК, в котором попросил разобраться в деле по обвинению вице-министра образования Фатимы Жакыповой в плагиате в научной работе, передает Kazakhstan Today.

Он сообщил, что уже больше месяца в СМИ обсуждается плагиат казахстанского вице-министра образования и науки.

"Сейчас, когда факты использования чужих научных работ подтверждены уже двумя признанными в мире антиплагиатными системами, отрицание этого, используя ведомственный Национальный центр государственной научно-технической экспертизы для введения в заблуждение казахстанского общества, является недопустимым", - сказал сенатор.

Он отметил, что "наука никак не может избавиться от хронической болезни - финансирование получают научные работы, которые нигде не внедряются, а настоящие ценные работы либо обходятся вниманием бюрократических Национальных научных советов, либо финансируются для проформы в таких размерах, что эти работы невозможно внедрить".

Нарушивший все существующие в высшей школе каноны, продолжает занимать свою должность и при этом проводить некие объединения вузов, которые грозят исчезновением школ в малых населенных пунктах", - отметил Мамытбеков.

Он пояснил, что согласно постановлению правительства от 11 октября 2019 года №752 Таразский и Костанайский госпедуниверситеты путем слияния присоединены к региональным университетам.

В связи с этим он обратился к премьер-министру с просьбой поставить на утрату постановление правительства от 11 октября 2019 года и наказать всех тех, кто инициировал постановление, вплоть до увольнения.

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