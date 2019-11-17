Горожане должны чувствовать себя защищенными - аким Алматы

Алматы. 16 ноября. Kazakhstan Today - Горожане должны чувствовать себя защищенными, заявил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, передает Kazakhstan Today.

"Безопасный город - один из главных приоритетов, взятых мной на личный контроль. Горожане должны чувствовать себя защищенными", - отметил Бакытжан Сагинтаев.

Вчера вечером аким проверил, как несут дежурство в вечернее время инспекторы мобильных пунктов в районе "Саяхата", Зеленого базара, Парка Ганди, "Атакента", пешеходной улицы Панфилова. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

По отзывам горожан, стало спокойнее, особенно сейчас, когда рано темнеет. Расстановку мобильных пунктов будем делать по анализу криминогенности в том или ином месте. Мобильные пункты полиции в местах массового скопления людей - еще одна действенная мера обеспечения общественной безопасности. 22 таких поста уже установлены, до конца года поставим еще 10. Горожане уже обратили внимание на хорошо освещенные прозрачные пункты, где созданы нормальные условия для работы участковых инспекторов - от системы обогрева до санузла", - сообщил аким.

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