Нур-Султан. 18 ноября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане задержали парня, который на видео демонстрировал оружие, передает Kazakhstan Today.

"14 ноября в ходе мониторинга социальных сетей выявлено видео, где молодой человек демонстрирует несколько видов оружия. Полицейские незамедлительно отреагировали, изучили видео и приняли необходимые меры. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан ранее судимый 24-летний местный житель. Также установлены и задержаны мужчина, снимавший данное видео, и водитель", - сообщили в столичном департаменте полиции.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 287 Уголовного кодекса РК.

Со слов задержанного, видео снято около месяца назад", - отметили в пресс-службе ведомства.

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