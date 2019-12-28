Назначен новый заместитель акима Восточно-Казахстанской области

Усть-Каменогорск. 27 декабря. Kazakhstan Today -Сегодня глава Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов представил коллективу своего нового заместителя - Алишера Мархабата, передает Kazakhstan Today.

Даниал Ахметов подчеркнул, что в новом году в области планируется проведение крупнейших мероприятий и им необходимо уделить особое внимание. Среди них важным является 175-летние Абая Кунанбаева.

Я уверен, что Алишер Мархабат будет успешно координировать работу в социальной сфере региона, и продемонстрирует конкретные результаты. Впереди много задач и планов. Желаю удачи", - сказал он.

Алишер Мархабат родился в 1986 году в городе Алматы. Выпускник Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева. Трудовую деятельность начал в Министерстве иностранных дел РК. С 2011 по 2013 годы работал экспертом и консультантом Протокола президента страны. Затем занимал должности заместителя заведующего отделом международных связей и протокола в Аппарате сената парламента, а также в аппарате Верховного суда. С 2015 года занимал должность заместителя шефа Протокола президента РК, сообщает пресс-служба акима ВКО.

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