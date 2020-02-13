На двух улицах Нур-Султана введут одностороннее движение

Нур-Султан. 12 февраля. Kazakhstan Today - По двум улицам Нур-Султана планируется внедрение одностороннего движения, передает Kazakhstan Today.

В Нур-Султане в целях оптимизации движения транспорта по улицам Исмаилова и Рамазан в районе ТД "Есиль" с 15 февраля текущего года планируется внедрение одностороннего движения", - сообщает пресс-служба акима Нур-Султана.

В столичный акимат обратились жители с многочисленными жалобами по поводу затруднительного движения по данным улицам. Совместно с управлением административной полиции проведено обследование дорожно-технических условий этих участков и принято решение о внедрении одностороннего движения.

Причем движение будет организовано по часовой стрелке, а именно: по улице Исмаилова в западном направлении, по улице Рамазан в восточном направлении", - уточнили в акимате.

Водителям необходимо заранее планировать маршрут поездки и учитывать вышеописанные изменения.

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