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Акимат Нур-Султана призывает не покупать квартиры в проблемных ЖК "Шыгыс" и "Жагалау"

27.02.2020, 18:34 23788
Акимат Нур-Султана призывает не покупать квартиры в проблемных ЖК "Шыгыс" и "Жагалау"
Нур-Султан. 27 февраля. Kazakhstan Today - Акимат Нур-Султана призывает не покупать квартиры в проблемных жилых комплексах "Шыгыс" и "Жагалау", передает Kazakhstan Today.
 
По информации акимата столицы, среди дольщиков распространяется информация о том, что некая компания ТОО "Msabi Invest" осуществляет продажи квартир в ЖК "Шыгыс" и ЖК "Жагалау". Как сообщили в уполномоченной организации "Елорда курылыс компаниясы", по данному факту будет осуществлена проверка правоохранительными органами. 
 

Призываем население не осуществлять приобретение квартир в указанных жилых комплексах, так как объекты признаны проблемными и в настоящее время решается вопрос об изъятии у застройщика объектов в пользу дольщиков", - сказал директор компании Бауыржан Нурашбеков.

 
Более того, прокуратурой города Нур-Султана по рекомендации Межведомственной комиссии акимата столицы наложен запрет на совершение нотариальных действий по квартирам в вышеуказанных жилых комплексах.
 

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