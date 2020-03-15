Система Orphus

Студентов не будут заставлять покидать общежития - МОН РК

14.03.2020, 11:42 7237
Нур-Султан. 14 марта. Kazakhstan Today - Живущих в общежитиях студентов не будут заставлять уезжать по домам, сообщил в СЦК министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает Kazakhstan Today.
 

Что касается общежитий, мы тоже должны отнестись с пониманием. Не у всех сейчас есть возможность уехать домой. Это и вопросы билетов, и другие. Поэтому здесь форсировать не надо, но в общежитиях должен быть определенный режим, не должно проводиться никаких мероприятий. Должен быть режим, когда нет никаких контактов, все должны находиться у себя в комнате, и коменданты должны следить за этим", - сказал министр.

 
По его словам, в детских домах режим не изменится, сократятся только внешние контакты.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая