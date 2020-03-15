Студентов не будут заставлять покидать общежития - МОН РК

Нур-Султан. 14 марта. Kazakhstan Today - Живущих в общежитиях студентов не будут заставлять уезжать по домам, сообщил в СЦК министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает Kazakhstan Today.

Что касается общежитий, мы тоже должны отнестись с пониманием. Не у всех сейчас есть возможность уехать домой. Это и вопросы билетов, и другие. Поэтому здесь форсировать не надо, но в общежитиях должен быть определенный режим, не должно проводиться никаких мероприятий. Должен быть режим, когда нет никаких контактов, все должны находиться у себя в комнате, и коменданты должны следить за этим", - сказал министр.

По его словам, в детских домах режим не изменится, сократятся только внешние контакты.

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