Нур-Султан. 25 марта. Kazakhstan Today - На время карантина в Нур-Султане изменили график работы общественного транспорта, передает Kazakhstan Today.

Решением Оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции по городу Нур-Султану с 26 марта 2020 года в столице вводится новый режим работы общественного транспорта. Сокращается время курсирования - автобусы будуть ездить не до 21, а до 19 часов вечера, сообщили в управлении внутренней политики столицы.

Кроме того, с 28 марта приостанавливается курсирование всех пригородных маршрутов, находящихся в карантинной зоне. Это поселки Косшы, Тайтобе, Жибек Жолы, Талапкер, Коянды, Кызылсуат, Ы. Алтынсарина, дачный поселок Нурлы (301, 302, 303, 304, 306, 307, 313, 314, 319, 320, 321, 322, 326).

Ранее с 21 марта временно было приостановлено движение пригородных маршрутов, обслуживающих населенные пункты вне зоны карантина, таких как Акмол, Кабанбай батыра, Р. Кошкарбаева, Максимовка, Воздвиженка, Аршалы, Жалтырколь, Софиевка Малотимофеевка и Шубар (300, 305, 308, 309, 310, 311, 312, 315, 316, 317 и 318).

Все введенные изменения и ограничения действуют до окончания карантина.

На сегодняшний день доля безналичной оплаты проезда составляет 98%.

Для исключения рисков заболевания пассажирам, оплачивающим проезд наличными средствами, рекомендуем перейти на безналичный способ оплаты проезда. Все тарифные планы и транспортные карты доступны на кассах CTS, RTVM-автоматах, пунктах моментального пополнения, а также на удаленных сервисах City Transportation Systems. Список удаленных пополнений, а также способы оплаты SMS и QR указаны на сайте www.transcard.kz. При усилении карантийных мер, Оперативным штабом столицы будет рассмотрен вопрос по полному приостановлению работы общественного транспорта", - пояснили в управлении.

Кроме того, для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Нур-Султане проводятся масштабные работы по дезинфекции. Первое - улицы города, тротуары, остановки и другие общественные места на ежедневной основе дезинфицируют специальным раствором. В проведении мероприятий помимо городских служб также задействованы военнослужащие подразделения биологической защиты Вооруженных сил. Применяемый раствор безопасен для людей и животных. В ежедневной обработке территорий принимают участие 450 человек.

Также ужесточены меры дезинфекции в аэропорту, на вокзалах, соцобъектах, рынках, ТРЦ и других местах массового скопления. Усилен санитарный режим: проводится тщательная обработка рабочих мест и зданий.

Дезинфекции подлежат более 2 тыс. жилых домов. В подъездах КСК и обслуживающие компании обязаны проводить работы по дезинфекции входных дверей, лифтов, перил, оконных рам и так далее.





По информации городского акимата, запущена доставка лекарств и средств защиты пожилым людям на дом.





По поручению акима столицы Алтая Кульгинова людям преклонного возраста, которые состоят на диспансерном учете и получают амбулаторное лекарственное обеспечение, с 25 марта лекарства и средства защиты начали доставлять на дом.





Оставить заявку можно по номеру iKomek 109, также через моб.приложения iKOMEK109, чат-бот Telegram (t.me/nursultanikomek109_bot), Smart Astana, портал aitu.city. В заявке необходимо указать: ФИО, ИИН, адрес и контактный номер, перечень лекарственных средств по рецепту, номер городской поликлиники и данные врача.





Кроме того, также малообеспеченным семьям на дом будем доставлять гарантированный социальный пакет. "Нам в этом помогают волонтеры. Все сотрудники соблюдают меры безопасности, обеспечены средствами защиты. Все меры направлены на безопасность людей. Необходимо не выходить из дома без надобности", - сказал аким столицы Алтай Кульгинов.





Акиматом города совместно с СК "Фармация" на постоянной основе ведутся работы по завозу в аптеки масок, антисептиков. За неделю завезено более 650 тыс масок. Также в город завезут дополнительное количество масок и средств защиты.

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