Сплоченность поможет нам преодолеть нынешние испытания - Мамин

Нур-Султан. 1 мая. Kazakhstan Today - Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поздравил казахстанцев с Днем единства народа Казахстана, сообщили в пресс-службе премьер-министра, передает Kazakhstan Today.

Дорогие соотечественники, поздравляю с 1 Мая - Днем единства народа Казахстана! Этот праздник - символ нашей силы. Благодаря единству многонационального общества Казахстан преодолевал все трудности и успешно развивался на разных этапах своей истории. Уверен, что сплоченность поможет нам преодолеть нынешние испытания, а также продолжить развитие и укрепление нашего общего дома - Республики Казахстан", - сказал Аскар Мамин.

Глава правительства также пожелал всем казахстанцам, каждой семье крепкого здоровья, взаимопонимания, мира и благополучия.

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