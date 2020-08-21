Улица Кошкарбаева в Нур-Султане будет частично перекрыта до 23 августа

Нур-Султан. 20 августа. Kazakhstan Today - Движение на улице Кошкарбаева частично перекроют до 23 августа, передает Kazakhstan Today.

В рамках среднего ремонта ведутся дорожно-строительные работы на улице Кошкарбаева, на участке от проспекта Кудайбердыулы до транспортной развязки. В этой связи с 20 по 23 августа планируется частичное перекрытие движения", - сообщает управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Нур-Султана.

Жителям и гостям столицы рекомендовано заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

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