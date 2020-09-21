В Нур-Султане и семи областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

Нур-Султан. 20 сентября. Kazakhstan Today - 21 сентября в Павлодарской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях объявили штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

Как рассказали в пресс-службе РГП "Казгидромет", жителей этих регионов ждут в понедельник ветер и гроза.

В Павлодарской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Костанайской областях вероятность шторма составляет 90-95%, в Карагандинской - 70-75%, в Кызылординской - 90-100%.

Непогоду ожидают также в Нур-Султане. В столице вероятность шторма составляет 85-90%.

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