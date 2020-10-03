В Нур-Султане частично перекрыта улица Джангильдина

Нур-Султан. 2 октября. Kazakhstan Today - Со 2 по 5 октября планируется частичное перекрытие движения для автотранспортных средств по улице 187 (Джангильдина) на участке от улицы Бейсековой до лицея-интерната для одаренных девочек, передает Kazakhstan Today.

В рамках проекта "Строительство улица Джангильдина на участке от улицы Бейсековой до улицы Кумисбекова" ведутся дорожно-строительные работы. В этой связи со 2 по 5 октября планируется частичное перекрытие движения для автотранспортных средств по улице 187 (Джангильдина) на участке от улицы Бейсековой до лицея-интерната для одаренных девочек", - сообщает пресс-служба столичного акимата.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ", - говорится сообщении управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Нур-Султана.

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