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Аэропорт Нур-Султана получил сертификат Евросоюза

23.11.2020 9586
Нур-Султан. 23 ноября. Kazakhstan Today - Столичный аэропорт получил сертификат Евросоюза, передает Kazakhstan Today.
 
Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев завершил процесс оформления сертификата RA-3 (Regulated Agents Third country), являющегося необходимым условием для упрощенной организации авиационных грузоперевозок на территорию стран Европейского союза. 
 

В настоящее время аэропорт Нур-Султана является единственным аэропортом в Казахстане, обладающим подтвержденным статусом. Наличие данного сертификата, позволяет авиакомпаниям выполнять грузоперевозки из столичной воздушной гавани в страны Евросоюза без каких-либо ограничений в части авиационной безопасности", - отмечает пресс-служба аэропорта.

 
Данный сертификат подтверждает, что процесс обработки грузов в грузовом терминале столичного аэропорта полностью соответствует европейским стандартам безопасности для всех типов грузов.
 
 "Сертификация RA-3 включала в себя комплексный аудит объектов карго терминала, процедур авиационной безопасности, а также внутренних процедур, связанных с обучением персонала. Кроме того, хочу отметить, что наличие высокотехнологичного оборудования и квалифицированных кадров положительно отразилось на результатах аудита. Наличие статуса RA-3 полностью меняет картину: с этого момента правом перевозки грузов в страны ЕС смогут автоматически воспользоваться все авиаперевозчики, что позволяет любым (в том числе и европейским) авиакомпаниям свободно совершать операции через столичные воздушные ворота", - сказал председатель правления АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" Габит Тажимуратов.
 

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