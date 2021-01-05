Участок республиканской трассы Ушарал - Достык закрыт из-за метели

Талдыкорган. 4 января. Kazakhstan Today - В Алматинской области из-за неблагоприятных погодных условий закрыт участок республиканской автодороги Ушарал - Достык, передает Kazakhstan Today.

Сегодня, с 10.30, в связи с ухудшением погодных условий (сильный буран и отсутствие видимости) закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодороге Ушарал - Достык (84-й - 184-й километры, село Коктума - станция Достык), сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

В этой связи ДЧС просит граждан воздержаться от поездок в данном направлении и не пренебрегать СМС-сообщениями службы 112.

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