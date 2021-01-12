Казахстан из-за морозов приостановил транзит нефти через Россию

Нур-Султан. 11 декабря. Kazakhstan Today - Казахстан приостанавливает транзит нефти через Россию. Причиной стали сильные морозы, из-за которых оказалась обесточена нефтеперекачивающая станция, передает Kazakhstan Today.
Из-за сильных морозов на севере Казахстана оказались обесточенными две области, в том числе и НПС, подающая нефть в систему Транснефти, с 05.00 мск прокачка из Казахстана остановлена до восстановления работы ЛЭП", - сообщил РБК представитель "Транснефти" Игорь Демин.
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