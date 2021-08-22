Движение по одной из улиц Нур-Султана перекроют на месяц

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НУР-СУЛТАН. 21 АВГУСТА - В Нур-Султане на месяц перекроют движение по улице Армандастар, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в столичном акимате, движение на участке от улицы Мереке до трассы Астана - Караганда перекроют c 23 августа по 23 сентября в связи с ремонтными работами.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ", - говорится в сообщении транспортного управления.

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