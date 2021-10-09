В армию Казахстана берут непригодных - психологи прокомментировали видео с неадекватным военнослужащим

НУР-СУЛТАН. 8 ОКТЯБРЯ - Психологи, изучившие видеоролик, на котором 18-летний военнослужащий ведет себя неадекватно, убеждены, что парень явно непригоден для службы и остро нуждается в терапии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Героем видеоролика стал 18-летний военнослужащий Погранвойск КНБ. В армию он был призван всего около месяца назад.

Психологи, изучившие видеоролик, убеждены, что парень явно непригоден для службы и остро нуждается в терапии. Также непонятно, как он прошел медкомиссию, сообщает телеканал Astana.tv

Это должны были проверять именно медработники, когда идет подбор кадров, подбор ребят на военную службу. Это сразу же проверяется и должно было контролироваться именно психиатром. Это 100% недоработка кадров, которые отслеживают эти процессы", - рассказал психолог Владислав Смирнов.

Отмечается, что в Казахстане наблюдается дефицит военнослужащих. В армию стараются забирать всех абсолютно, даже тех, кто негоден.

В Комитете национальной безопасности этот инцидент пока никак не комментируют.

В Министерстве обороны пояснили, что ответственность за отбор солдат несут призывные комиссии местных акиматов. Сообщается, что по данному факту начато служебное разбирательство.