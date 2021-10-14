"Здоровая красота" по-корейски

За минувшие годы корейская волна не просто завоевывает весь мир, но и становится неотъемлемой частью культуры современной молодежи. Причин вдохновляться корейской музыкой и киноиндустрией множество, но все же самой манящей частью является "здоровая красота" артистов.

Здоровая красота" - такой термин использует один из ведущих южнокорейских специалистов и экспертов в области здоровья Но Гон Ву (Noh Geun Woo). Звездный мануалист, или "Звездный терапевт", как его называют в Сеуле, уверен, что подход к долговременной красоте заключается именно в здоровье. "Невозомжно постоянно держаться в тонусе благодаря препаратам или хирургическим вмешательствам. К здоровой красоте нужно подходить комплексно, находя проблемы в каждой мышце, ткани организма, и конечно же, иммунитете", - отмечает Но Гон Ву.

За свою карьеру "Звездный терапевт" восстановил и подтянул не один десяток южнокорейских звезд. Среди множества его постоянных клиентов звезды К-ПОП индустрии, спорта и другие видные деятели "страны утренней свежести". К слову, попасть на процедуру к мануалисту Но не так-то просто, многим пациентам приходится ждать очереди месяцами.

Своей особой технике Но Гон Ву обучался более 15 лет и, как утверждает специалист, продолжает оттачивать свое мастерство по сей день. Особенность заключается в поиске проблемы. К примеру, если пациентке нужно подтянуть контур лица, манипуляции начинаются с плеч, плавно переходя на шею и уже потом непосредственно на лицо. "Это обусловленно тем, что все ткани и мышцы в нашем организме тесно переплетены между собой. Если хочешь лечить голову, начни с ног", - резюмирует мануалист.

Второй, не менее важной дополняющей эффективности процедур является высокочастотный южнокорейский аппарат, направленный на повышение температуры тела пациента. Аппарат уже зарекомендовал себя как эффективное средство в борьбе с раком, лечением осложнений у постковидных пациентов благодаря мгновенному увеличению иммуноцитов в организме. Концентрация так называемых т-хелперов в организме увеличивается в десятки, а то и в сотни раз за одну процедуру. Технология запантетована южнокорейским производителем и не разглашается, что и обуславливает высокую стоимость аппарата.

В рамках международного сотрудничества с ведущими национальными медицинскими центрами Казахстана "Звездный терапевт" планиует посетить Нур-Султан в ближайшее время, а также рассказать и показать эффективность на деле благодаря синергии человека и машины.