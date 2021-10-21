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Начальника ЛОП аэропорта Нур-Султана уволили после скандального видео

20.10.2021, 18:16 132166
НУР-СУЛТАН. 20 ОКТЯБРЯ - Начальника линейного отдела полиции аэропорта Нур-Султана уволили после скандального видео, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Напомним, ранее в соцсетях появилось видео из аэропорта в Нур-Султане, на котором запечатлено, как мужчина наносит удар одному из сотрудников полиции. В описании к видео сообщалось, что это начальник линейного отдела полиции.
 
Как сообщили в департаменте полиции на транспорте, по данному факту проведена служебная проверка.
 

Приказом департамента полиции на транспорте начальник линейного отдела полиции, а также его заместитель по кадровой политике освобождены от занимаемых должностей", - говорится в сообщении. 

 
Сообщается, что меры дисциплинарного характера были приняты также в отношении сотрудников из числа руководящего звена ДП на транспорте.
 

Данный случай является вопиющим и недопустимым, и придерживается принципиальной позиции очищения своих рядов от руководителей и сотрудников, которые нарушают служебно-воинскую дисциплину", - считает руководство департамента полиции на транспорте.


 

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Штормовое предупреждение объявили в Шымкенте и семи областях

20.10.2021, 21:21 79273
Штормовое предупреждение объявили в Шымкенте и семи областях
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 20 ОКТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Карагандинской, Костанайской, Туркестанской и Северо-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 21 октября во второй половине дня на северо-западе Акмолинской области ожидается гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, на северо-западе области 15-20 метров в секунду.
 
21 октября в Западно-Казахстанской области на севере ожидаются туман, ночью на востоке области гололед. Ветер северо-западный, с переходом на юго-западный, днем на западе, севере области порывы 15-20 метров в секунду.
 
Утром и днем 21 октября на севере и в центре Кызылординской области ожидается ветер северо-западный, западный, 15-20 метров в секунду с пыльной бурей.
 
21 октября на севере, западе Карагандинской области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на западе, юге, в центре области порывы 15-20 метров в секунду.
 
21 октября на западе, северо-востоке Костанайской области ожидаются гололед, туман. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, на западе, северо-западе области 15-20 метров в секунду. 
 
Во второй половине дня 21 октября в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, ночью в горных районах 15-20 метров в секунду, днем 15-20 метров в секунду, в горных районах порывы 23 метра в секунду. 
 
В Шымкенте во второй половине дня 21 октября ожидается сильный дождь. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 метров в секунду. 
 
21 октября днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, западе области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный, ночью на западе области, днем на большей части 15-20 метров в секунду. 
 
Ранее "Казгидромет" представил прогноз погоды на 21-23 октября.
 

Аким Алматы рассказал о первых спасенных, благодаря горным хижинам, туристах

20.10.2021, 20:56 93475
АЛМАТЫ. 20 ОКТЯБРЯ - Отвечая на вопросы горожан во время прямого эфира передачи Akimat LIVE на ТК "Алматы", аким города Бакытжан Сагинтаев сообщил, что модульные спасательные хижины доставляются в труднодоступные места с помощью вертолетов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Аким Алматы напомнил, что установка спасательных модулей ведется в рамках комплексных мер по обеспечению безопасности в горах. С этой целью оцифровываются и благоустраиваются горные тропы. Кроме того, запущена работа визит-центров на Шымбулаке, Медеу. Аналогичные центры открылись в ущелье Аюсай и возле термального источника Горельник. Здесь проводят инструктаж по безопасному поведению в горах. 
 
Для безопасности туристов расширяются зоны покрытия сотовой связью, строятся 2 контрольно-спасательных пункта в Малом и Большом Алматинском ущельях, вертолетная площадка в урочище Туюк-Су, устанавливаются 10 радиорелейных мачт с тревожными кнопками передачи сигнала в спасательные отряды.
 
Из 15 спасательных хижин на сегодня установлено уже 7 на таких точках, как Верхний Горельник, конечная морена ледника Туюк-Су, Лунная поляна, ущелье Проходное, Большое Алматинское ущелье, ущелье Кызылсай и Левый Талгар. До конца ноября планируется установить еще 8. 
 
Каждая хижина оборудована кнопкой SOS для передачи сигнала на пульт спасателей. Также хижина отапливается, есть аптечка, зарядка для мобильного телефона, теплое одеяло и набор непортящихся продуктов. 
 
К слову, уже есть случаи, когда туристы воспользовались горными хижинами. Кто-то, не рассчитав время маршрута или собственные силы, ночует там или остается во время непогоды. Так, горожанка по имени Салтанат сообщила в соцсети Instagram, что смогла передохнуть в горной хижине, расположенной в Проходном ущелье возле перевалочного лагеря пика Пила.
 
3 сентября аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев во время рабочего объезда проверил, как идет сборка хижин, представляющих собой модульные конструкции.
 

В Nur Otan потребовали провести ревизию всех объектов образования и здравоохранения

20.10.2021, 16:07 95203
В Nur Otan потребовали провести ревизию всех объектов образования и здравоохранения
НУР-СУЛТАН. 20 ОКТЯБРЯ - Проблемные вопросы в сфере строительства, ремонта и модернизации объектов образования и здравоохранения рассмотрели на заседании Комитета партийного контроля Nur Otan, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как отметили в пресс-службе партии, в текущем году предвыборной программой Nur Otan предусмотрено строительство 200 новых и модернизация 1000 действующих школ, однако, по мнению членов Комитета партийного контроля, имеются отдельные риски неисполнения республиканской и региональных дорожных карт.
 

Усилий одного Министерства образования и науки недостаточно. Активность должны проявить и акиматы. Сейчас отмечаются крайне низкие темпы освоения выделенных в текущем году бюджетных средств со стороны местных исполнительных органов", - сказала вице-министр Бибигуль Асылова.

 
Другой не менее важной задачей, обозначенной в предвыборных обещаниях партии, является строительство и ремонт объектов здравоохранения. 
 
Согласно выводам рабочей группы Комитета партийного контроля, в настоящее время практически во всех регионах имеются проблемы нецелевого использования средств, выделяемых на строительство, капитальный ремонт и модернизацию объектов образования и здравоохранения. 
 
Отмечены факты некачественного планирования, а также проектирования строящихся и ремонтируемых объектов образования и здравоохранения, отсутствия эффективного контроля качества строительства, необоснованного завышения сметной стоимости, оплаты за невыполненные объёмы работ, обучения детей в аварийных зданиях и т.д.
 
По итогам заседания Комитет партийного контроля обязал Минобразования и Минздрав в срок до 1 декабря провести полную ревизию всех имеющихся учреждений образования и здравоохранения в каждом регионе, пересмотреть методику финансирования строительства и утвердить для строящихся в рамках ГЧП объектов государственные типовые стандарты и проекты.
 
Кроме того, Министерству образования и науки до 15 ноября рекомендовано проанализировать и направить в акиматы результаты мониторинга интернатных учреждений с указанием выявленных проблем, разработать детальный план строительства и ремонта интернатных учреждений на 2021-2025 годы, содержащий конкретные сроки и пути решения данных проблем по каждому интернату.
 

Региональным филиалам партии необходимо провести тщательный анализ реализации проектов в сфере строительства и ремонта социальных объектов. В случае выявления фактов нарушений, применить к виновным ответственным лицам - членам партии меры партийного взыскания", - резюмировал председатель Комитета Артур Платонов.

 
По информации пресс-службы партии, за допущение фактов неэффективного расходования бюджетных средств к мерам партийного взыскания в виде выговора будут привлечены руководитель управления здравоохранения Алматинской области Умирзак Ниязбеков, руководитель управления образования Кызылординской области Акзира Касымова и руководитель управления здравоохранения Сабит Пазилов, в виде замечания - руководитель управления образования Костанайской области Зауре Байменова и аким Костанайского района Жансултан Таукенов. 
 
За несвоевременное предоставление официальной информации по запросу Комитета партийного контроля предупреждение будет вынесено руководителю аппарата акима Павлодарской области Нурлану Дюсимбинову и руководителю аппарата акима Актюбинской области Кайрату Раимкулову.
 

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