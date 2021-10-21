Начальника ЛОП аэропорта Нур-Султана уволили после скандального видео

НУР-СУЛТАН. 20 ОКТЯБРЯ - Начальника линейного отдела полиции аэропорта Нур-Султана уволили после скандального видео, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Напомним, ранее в соцсетях появилось видео из аэропорта в Нур-Султане, на котором запечатлено, как мужчина наносит удар одному из сотрудников полиции. В описании к видео сообщалось, что это начальник линейного отдела полиции.
Как сообщили в департаменте полиции на транспорте, по данному факту проведена служебная проверка.
Приказом департамента полиции на транспорте начальник линейного отдела полиции, а также его заместитель по кадровой политике освобождены от занимаемых должностей", - говорится в сообщении.
Сообщается, что меры дисциплинарного характера были приняты также в отношении сотрудников из числа руководящего звена ДП на транспорте.
Данный случай является вопиющим и недопустимым, и придерживается принципиальной позиции очищения своих рядов от руководителей и сотрудников, которые нарушают служебно-воинскую дисциплину", - считает руководство департамента полиции на транспорте.