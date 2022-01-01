В Уральске из-за аварии весь город был отключен от водоснабжения

АЛМАТЫ. 31 ДЕКАБРЯ - Агентство Kazakhstan Today представляет обзор основных политических, экономических событий, а также тех, которые вызвали наибольший резонанс в казахстанском обществе в 2021 году.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

С начала 2021 года казахстанцы впервые получили возможность использовать часть своих пенсионных накоплений на целевые нужды : улучшение жилищных условий, оплату лечения или передачу в управление частным управляющим компаниям. Главным условием для снятия накоплений является соблюдение "порога достаточности" на счете ЕНПФ. Для зачисления пенсионных выплат необходимо открыть специальный счет в "Отбасы банке". Сделать это можно в режиме онлайн.

Следует отметить, что возможности досрочной траты пенсионных накоплений казахстанцы ожидали не один год. В первый же день запуска сервиса было подано более 11 тысяч заявок на получение пенсионных выплат.

После того, как программа начала практически реализовываться, в стране был отмечен рост цен на жилье.





Глава государства отмечал, что гражданам с доходами, недостаточными для самостоятельного решения жилищных вопросов, будет оказываться эффективная социальная поддержка. При этом о продолжительности программы и сроках действия порогов достаточности не сообщалось.

Стоит отметить, что казахстанцев проинформировали о планируемых изменениях меньше чем за месяц до введения новых порогов достаточности.

ПОЛИТИКА

Выборы

10 января в РК прошли выборы депутатов мажилиса парламента и маслихатов. На выборы в мажилис были допущены пять политических партий, от которых баллотировались 312 кандидатов. По результатам голосования партия Nur Otan получила 71,09% голосов, Демократическая партия "Ак жол" - 10,95%, Народная партия Казахстана - 9,10%, Народно-демократическая партия "Ауыл" - 5,29%, партия "Адал" - 3,57%. Таким образом, 7-процентный барьер преодолели и прошли в парламент Народная партия Казахстана, Nur Otan и "Ак жол". Председателем мажилиса избран Нурлан Нигматулин.

Кроме того, 25 июля в Казахстане впервые прошли прямые выборы сельских акимов





Запрет на продажу земли иностранцам

В 2021 году истек введенный в 2016 году мораторий на предоставление сельхозземель в аренду иностранцам. Для дальнейшего решения земельного вопроса, который носит острый политический окрас, по поручению главы государства при Минсельхозе была создана Земельная комиссия , которая разработала поправки в Земельный кодекс. В состав комиссии вошли депутаты парламента, представители агробизнеса, отраслевых союзов, НПП "Атамекен", акиматов областей, общественные деятели.

При этом президент поставил точку в земельном споре, запретив продажу и аренду земель сельхозназначения иностранцам и иностранным юрлицам. Он использовал право законодательной инициативы и направил в парламент соответствующий законопроект

В мае Токаев подписал закон о запрете продажи земли иностранцам . Законом установлен запрет на передачу в собственность и аренду земель сельскохозяйственного назначения иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам, юридическим лицам РК с иностранным участием, международным организациям, научным центрам с международным участием, а также кандасам. Таким образом, сельхозземли на праве землепользования будут предоставляться только гражданам Казахстана и юридическим лицам без иностранного участия.





Афганистан

В августе текущего года талибы заявили, что взяли под контроль всю территорию страны . Президент Афганистана Ашраф Гани пояснил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В свете обострения ситуации в Исламской Республике Афганистан в Вооруженных силах приняты меры по усилению бдительности. В августе Министерство обороны Казахстана сообщило об эвакуации из Афганистана 42 человек: прибыли 25 граждан РК , в том числе 15 взрослых и 10 детей, а также сотрудники посольства РК. Кроме того, этим бортом по просьбе кыргызской стороны были эвакуированы 14 граждан КР. В качестве гуманитарной операции этим же самолетом из ИРА также вывезены гражданин России и гражданин Литвы, обратившиеся в посольство РК с просьбой о содействии.

Позже в Алматы прибыл второй рейс из Кабула со 108 сотрудниками Организации Объединенных Наций на борту. 9 сентября из Афганистана успешно эвакуирована группа кандасов. В Алматы спецрейсом из Кабула прибыли 35 кандасов, четыре гражданина Казахстана и сотрудник ООН.

COVID-19





Значимым событием в борьбе с пандемией стала массовая вакцинация населения от коронавируса , которая началась в Казахстане 1 февраля. В первую очередь бесплатную вакцинацию прошли медработники, педагоги, полицейские, граждане с хроническими заболеваниями, персонал и контингент медико-социальных учреждений. Со второй половины апреля прививаться начали все остальные жители страны. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.

Первоначально прививались российским препаратом "Спутник V". В апреле Казахстан начал выпуск отечественной вакцины QazCovid-in, которую позднее переименовали в QazVaс.

Постепенно стали возобновлять работу предприятия. Организации и офисы при условии проведения вакцинации сотрудников против COVID-19 стали осуществлять деятельность в очном формате.

Началось использование приложения Ashyq для контроля и анализа данных по эпидемиологической ситуации. Это позволило начать постепенное открытие заведений сферы обслуживания (фитнес- и SPA-центров, кинотеатров и др.), которые были закрыты с начала пандемии в 2019 году. На объекты стали допускать граждан, имеющих " синий" и "зеленый" статусы в Ashyq

На фоне начала вакцинации стали появляться сообщения о подделке и продаже паспортов вакцинации, активизировались антипрививочники

Летом в Казахстане стал активно распространяться новый индийский Дельта-штамм COVID-19, вызвавший резкий рост заболеваемости. 29 июня в ходе заседания правительства министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что за последнюю неделю рост заболеваемости коронавирусом в Казахстане составил 39%. Увеличилась занятость инфекционных и реанимационных коек. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Нур-Султане и Алматы введены дополнительные меры, направленные на ограничение деятельности объектов с массовым скоплением населения.

Учебный год в организациях образования начался в традиционном очном формате с соблюдением жестких санитарных требований. Торжественные линейки на День знаний прошли только для первоклассников.

Ближе к октябрю эпидситуация стала стабилизироваться, был смягчен карантин.

В ноябре в РК доставили первую партию вакцины Pfizer для вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин.





Стоит отметить, что в Казахстане установлены жесткие рамки по ревакцинации. Изначально было заявлено, что с 22 ноября начнут прививать только тех, кто получили вакцину против коронавируса в числе первых, девять месяцев назад. Однако позже глава Минздрава Алексей Цой заявил, что с учетом складывающей эпидситуации в мире тактика ревакцинации населения пересмотрена. С 8 декабря ревакцинации через шесть месяцев подлежат все лица, завершившие вакцинацию двумя дозами, а также переболевшие коронавирусной инфекцией.

Также сообщалось, что в Казахстане для ревакцинации доступна только вакцина QazVac (QazCovid-in). При этом многие изъявили желание ревакцинироваться вакциной "Спутник". Однако им в категоричной форме было отказано со ссылкой на постановление Минздрава, в котором говорится, что лицам, получившим векторные вакцины, рекомендуется ревакцинироваться инактивированной.

Между тем, по словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, лучшим для ревакцинации является вакцина "Спутник Лайт" или первый компонент "Спутника V". По его данным, срок ревакцинации наступает через шесть месяцев после первого этапа вакцинации.

Министр здравоохранения РК сообщил, что в настоящее время идут переговоры по поставке вакцины "Спутник Лайт". Он отметил, что все используемые в Казахстане препараты для вакцинации эффективны, и призвал не политизировать выбор препарата

ЭКОНОМИКА, ФИНАНСЫ

Ликвидация Tengri Bank

В феврале в РК вступило в силу решение суда о ликвидации АО Tengri Bank . Банк был лишен лицензии на проведение всех банковских операций в конце 2020 года из-за неплатежеспособности, связанной с выдачей заведомо невозвратных кредитов лицам, близким к акционерам и менеджменту. Бывшие топ-менеджеры этого БВУ задержаны по подозрению в хищении 5,4 млрд тенге, а ряд экс-сотрудников объявлен в международный розыск. Задержан и экс-председатель Tengri Bank Ержан Шайкенов.

Ликвидация КазАгро

В марте в РК ликвидирован холдинг "КазАгро" путем слияния с национальным управляющим холдингом "Байтерек", который взял на себя работу по поддержке АПК. В состав "Байтерека" вошли три дочерние организации "КазАгро": Аграрная кредитная корпорация, КазАгроФинанс и Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства. В организационной структуре холдинга создан новый департамент управления сельскохозяйственными активами.





3 июля 2021 года - через шесть рабочих дней с даты лишения АО Capital Bank Kazakhstan лицензии на проведение всех банковских операций начались гарантийные выплаты вкладчикам.

В начале сентября Jusan Bank и АТФБанк подписали передаточный акт. В рамках реорганизации АТФБанка в форме его присоединения к Jusan Bank подписанный сторонами передаточный акт стал юридическим оформлением передачи АТФБанком в Jusan Bank всего имущества, а также всех его прав и обязательств.





Продовольственная инфляция

Вместе с тем за этот год Агентство по защите и развитию конкуренции инициировало целый ряд антимонопольных расследований в отношении птицефабрик, производителей хлеба, масла и других продуктов.

По данным Нацбанка, инфляция в Казахстане достигла рекордного максимума с 2017 года . После резкого повышения в июне до 7,9% инфляция в Казахстане продолжила рост и достигла 8,4% в июле - максимальное значение с 2017 года. Больше половины вклада в годовой рост цен по-прежнему исходит от продовольственной инфляции, которая увеличилась с 10,6% до 11,0% в июле в результате несвойственного для летних месяцев роста цен на отдельные виды овощей. Ускорение инфляции приобретает устойчивый характер на фоне учащающихся дисбалансов на продовольственных рынках, продолжающегося роста мировых цен на сырье и высокого инфляционного фона в странах - основных торговых партнерах, особенно в России. В свою очередь, непродовольственная инфляция выросла с 6,9% до 7,2% из-за ускорения темпов роста цен на товары длительного пользования и ГСМ.

В конце ноября Межведомственная комиссия по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях приняла решение одобрить введение полного запрета на вывоз с территории РК крупного и мелкого рогатого скота всех половозрастных групп на шесть месяцев, а также картофеля и моркови сроком на три месяца.

ЗАСУХА

В результате аграрии терпели большие убытки. Они были вынуждены покупать корма для животных в три раза дороже из соседних областей.

В Мангистауской области началась кампания по заготовке кормов для крестьянских хозяйств. На эти цели выделили 200 млн тенге. Из региона скот перевозили в Актюбинскую, Атыраускую и Северо-Казахстанскую области.





Из-за последствий засухи фермеры оказались в сложной ситуации. На встрече в МСХ они озвучили свои проблемы, выразили неудовлетворенность работой нового министра сельского хозяйства и потребовали его отставки.

Стоит отметить, что сложившиеся обстоятельства в экономике усилили отток сельского населения в города. Это в свою очередь сказывается на перенапряжении инфраструктуры городов и росте цен на жилье. Также возрастает приток неквалифицированной рабочей силы.

Антикор выявил нарушения в АПК

ЧП

Авиакатастрофа

13 марта близ Алматы при заходе на посадку потерпел крушение военный самолет КНБ АН-26 , следовавший по маршруту Нур-Султан - Алматы. На борту находились шесть человек. В результате четверо погибли, двое пострадавших в крайне тяжелом состоянии были доставлены в 4-ю городскую больницу Алматы.

Природные пожары

В ВКО в мае лесной пожар уничтожил 31 дом близ Риддера . Было принято решение предоставить новое жилье всем пострадавшим. В результате два человека получили ожоги, погибла женщина. В Риддере была объявлена ЧС местного масштаба.

Взрывы в Жамбылской области

26 августа 2021 года около 19.00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов . Огонь быстро перекинулся на хранилища, где были складированы инженерные боеприпасы. Пожар локализовать не удалось, он распространился на другие хранилища. Произошло возгорание и более 10 взрывов инженерных боеприпасов.

На складе в Жамбылской области хранилось более 500 тонн тротила. Была проведена эвакуация жителей близлежащих домов. В результате ЧП погибли 17 спасателей и военных, более 90 пострадали. Президент объявил 29 августа днем траура.

После происшествия министр обороны Нурлан Ермекбаев подал в отставку . Новым министром был назначен Мурат Бектанов.

Взрыв на шахте Абайская

7 ноября шестеро человек скончались в Карагандинской области при работе в шахте "Абайская" УД АО "АрселорМиттал Темиртау". В забое вентиляционного штрека 3-К10 север произошел внезапный выброс метана.

Стрельба в Алматы

20 сентября в микрорайоне Акбулак Алатауского района Алматы при исполнении судебного решения о праве собственности выселяемый житель расстрелял пятерых человек . В числе погибших оказался новый владелец оспариваемого имущества.

Трагедия вызвала широкий общественный резонанс и обнажила имеющиеся системные проблемы взаимоотношений между кредиторами и заемщиками. В Сети все чаще стали появляться сообщения о подозрительных схемах продажи залогового имущества банками

Президент РК Токаев отметил, что сфера отношений между кредиторами и так называемыми проблемными заемщиками очень чувствительная и требует юридического совершенствования . Он поручил правительству, Национальному банку и Агентству по финрегулированию подготовить пакет поправок, направленных на совершенствование залоговой политики банков, оценочной деятельности, работы частных судебных исполнителей.

Волна суицидов

КУЛЬТУРА

Grammy

Впервые казахстанец получил премию Grammy . Им стал Иманбек Зейкенов, создавший ремикс на песню Roses американского артиста SAINt JHN. Ранее Иманбек был железнодорожником в городе Аксу Павлодарской области, а в 2019 году стал всемирно известным. Его ремикс на песню Roses появился в большом количестве чартов по всей Европе.

ЗАЩИТА ЖИВОТНЫХ

В Казахстане растет число случаев жестокого обращения с животными, сообщения об этом регулярно появляются в Сети. С каждым разом все более ужасает садизим и изощренная жестокость живодеров.

Между тем французская киноактриса Брижит Бардо в третий раз написала письмо президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. На этот раз кинозвезда попросила его исключить из законопроекта о защите животных статью 24, отметив, что в новм документе в отношении бездомных животных есть несколько очень опасных статей, которые легализуют их убийства, в частности статьи 24 и 25.

КРИЗИС В ЭНЕРГОСФЕРЕ

Дефицит ГСМ

В конце лета в РК возник дефицит дизтоплива . Фермеры и автовладельцы стали жаловаться на нехватку и удорожание дизтоплива.

В связи с этим в июле был перенесен плановый ремонт Павлодарского нефтехимического завода на сентябрь в целях накопления комфортных объемов нефтепродуктов для обеспечения нужд сельхозпроизводителей при проведении осенних полевых работ.

Энергодефицит и майнинг

В этом году наиболее заметными стали перебои и проблемы с энергоснабжением. В ряде городов наблюдались отключения электроэнергии . Системный оператор АО KEGOC отмечает, что потребление электроэнергии по сравнению с прошлым годом увеличилось на 7%. Это связано с увеличением количества майнинговых дата-центров





Государство в лице системного оператора дало соответствующее разрешение на ведение этой деятельности. Поэтому я очень четко понимаю - раз государство уже дало, отбирать нельзя. Раз что государство дало зеленый свет, соответственно, бизнесмен вложил свои деньги, привез оборудование и начал заниматься майнингом. Нравится ли это или не нравится, влияет это на дефицит или нет", - заявил глава ведомства.

СПОРТ

На Летней Олимпиаде в Токио Казахстан занял 83-е место . Впервые в истории казахстанские спортсмены не смогли завоевать ни "золота", ни "серебра". В копилке команды только восемь бронзовых медалей. Призерами турнира стали дзюдоист Елдос Сметов, тяжелоатлеты Игорь Сон и Зульфия Чиншанло, боксеры Камшыбек Кункабаев и Сакен Бибосынов, борец Нурислам Санаев и каратисты Дархан Асадилов и Софья Берульцева. Всего на Олимпиаде в Токио от Казахстана выступили 97 спортсменов в 27 видах спорта.

Кроме того, пять медалей завоевали казахстанские паралимпийцы в Токио. Давид Дегтярев взял "золото" в пауэрлифтинге, три "серебра" в парадзюдо завоевали Ануар Сариев, Темиржан Даулет и Зарина Байбатина, бронзовую медаль получил пловец Нурдаулет Жумагали.

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

1 сентября 2021 года в Казахстане стартовала всеобщая национальная перепись населения . С момента обретения независимости она проводится в третий раз. Впервые были применены цифровые технологии. Перепись населения можно было пройти в онлайн-режиме на сайте sanaq.gov.kz. Те, кто не прошел онлайн, ответили на вопросы интервьюеров. На эту кампанию было выделено более 8 млрд тенге.

8 декабря премьер-министр Аскар Мамин представил президенту отчет о первых результатах Национальной переписи населения. Общая численность казахстанцев по итогам составила 19 169 550 человек , из которых мужчин - 48,71%, женщин - 51,29%. Средний возраст населения - 31,94 года. 33,97% наших соотечественников - дети в возрасте до 17 лет, 19,72% - молодежь в возрасте 14-28 лет. Доля казахов в этническом составе достигла 70,18%. Численность граждан трудоспособного возраста страны составила 11 320 410 человек, или 59,05% населения Казахстана.

30-ЛЕТИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ

В связи с этой датой Касым-Жомарт Токаев подписал закон РК "Об амнистии" . В соответствии с законом амнистии подлежат лица, совершившие уголовный проступок или преступление небольшой тяжести, преступление средней тяжести, не повлекшее причинение ущерба либо полностью его возместившие и по которому не предъявлен гражданский иск. Освобождаться будут прежде всего осужденные, не несущие угрозы безопасности для граждан и общества.



