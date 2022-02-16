В Алматы часть улиц перекроют из-за зимнего марафона

Фото: almaty-marathon.kz

АЛМАТЫ. 15 ФЕВРАЛЯ - В Алматы 20 февраля в связи с зимним забегом Winter Run частично перекроют несколько улиц, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Движение на участке дороги по северной стороне проспекта Аль-Фараби от проспекта Назарбаева до улицы Желтоксан будет перекрыто с 05.00 до 13.00. Въезд в тоннель по проспетку . Аль-Фараби от ул. Мендикулова будет закрыт с 5:00 до 13:00. Южная сторона проспекта Аль-Фараби будет свободна для движения автотранспорта", - сообщили в оргкомитете Алматы Марафон.

Также будет закрыт въезд в тоннель по проспекту Аль-Фараби от улицы Мендикулова с 05.00 до 13.00 часов. Южная сторона проспекта будет свободна для движения автотранспорта.

Движение по северной стороне Аль-Фараби от улицы Желтоксан до Esentai Mall будет закрыто с 07.40 до 11.00. Южная сторона свободна для движения автотранспорта.

Движение по северной стороне Аль-Фараби от Esentai Mall до проспекта Гагарина будет закрыто с 08.30 до 10.45. Южная сторона будет свободна для движения автотранспорта.

В оргкомитете также озвучили рекомендованный маршрут для проезда к БЦ "Нурлы-Тау" на автотранспорте: