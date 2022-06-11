В нацпарке "Алтын-Эмель" на видео засняли массовый лет бабочки-боярышницы

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НУР-СУЛТАН. 11 ИЮНЯ - На большую часть территории Казахстана по-прежнему будет оказывать влияние циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, в связи с чем сохранится неустойчивая погода, пройдут дожди, на юго-востоке -сильный дождь, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По республике ожидаются гроза, град, усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей. Лишь на западе страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков", - информирует РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области на севере, западе, востоке ожидаются град, шквал, ночью и утром на северо-западе области туман, ночью на севере, западе, востоке области, днем на большей части усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на севере, востоке, в центре Павлодарской, на севере, востоке Карагандинской, на северо-западе, западе Восточно-Казахстанской, на севере, востоке Актюбинской, на севере, в центре Атырауской, при грозе в Алматинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере, западе, востоке Акмолинской области ожидаются днем град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Костанайской области на северо-западе, северо-востоке ожидаются град, шквал, усиление ветра, на северо-западе, западе области 15-20 метров в секунду.

Днем на севере Западно-Казахстанской области ожидаются град, шквал, усиление ветра, порывы 15-20 метров в секунду.

Днем на севере Мангистауской области ожидаются пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На западе, севере, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.





Ночью в горных районах, днем на юге, востоке области Жамбылской области ожидаются град, шквал, днем на юго-западе области, в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на северо-западе, юго-западе, юге Восточно-Казахстанской области ожидается сильная жара.

В центре Кызылординской, на западе Восточно-Казахстанской, на юге, востоке Актюбинской, на юге Костанайской, на юге, западе Карагандинской, на западе Алматинской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность", - добавили синоптики.