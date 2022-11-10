Касым-Жомарт Токаев и Димаш Кудайберген вошли в список 500 самых влиятельных мусульман мира

Астана. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и известный казахстанский певец Димаш Кудайберген вошли в список 500 самых влиятельных мусульман мира в ежегодном выпуске издания The Muslim 500.
Издание отмечает, что Токаев постепенно проводит реформы и ведет страну к более демократичному и прозрачному государству.
В ежегодном выпуске издания The Muslim 500 наряду с президентом Казахстана впервые появилось имя Димаша Кудайбергена.
Певец в своем официальном Instagram-аккаунте отметил, что горд попасть в данный список.
Издание ежегодно определяет имена 500 самых влиятельных мусульман в мире, которые имеют культурную, идеологическую, финансовую, политическую или иную власть, достаточную, чтобы произвести изменения, имеющие значительное влияние на мусульманский мир.
В раздел "Искусство и культура" включены имена деятелей, которые оказывают существенное влияние на формирование массовой культуры. Отбор претендентов производится на основе социальных показателей, общественного мнения и мнения экспертов; достижениям всей жизни придается большее значение, чем событиям текущего года.