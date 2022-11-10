В Казахстане стартовал форум "Время добрых дел: Россия - Казахстан"

Астана. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 8 ноября в Астане на площадке Русского дома стартовал благотворительный форум "Время добрых дел: Россия - Казахстан".

Казахстанские и российские специалисты обменяются опытом в сфере профориентации молодежи. Проект организован Россотрудничеством и благотворительным фондом "Образ жизни".

Основная тема форума - это профориентация подростков, профориентация молодежи. В рамках мероприятия будут организованы специальные сессии, семинары, игры-тренинги, которые помогут понять, как правильно и грамотно выстраивать профориентацию. Тема профориентации молодежи является одной из ключевых в психолого-педагогической работе по поддержке социальной активности подрастающего поколения и, как следствие, особо значимой для подготовки специалистов, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие общества и государства.

Председатель РОО "Единая детско-юношеская организация "Жас Ұлан" Динара Садвакасова считает, что чаще всего родители навязывают своим детям ту или иную профессию, которая, по их мнению, большего всего подходит ребенку. Из-за этого в дальнейшем происходит неправильный процесс вовлечения в будущую профессию.

Мы часто сталкиваемся с тем, что, когда ребенок поступает в высшее учебное заведение, учится один-два года, он понимает, что, оказывается, это не его профессия, не то, чем он хочет заниматься в будущем. Поэтому для того, чтобы ребенок не тратил зря свое время, средства родителей либо грант, который был нужен ребенку, который на самом деле хотел учиться на этой специальности, важно проводить такие семинары и профориентацию школьников", - говорит Динара Садвакасова.

Итогом форума должно стать запланированное принятие резолюции, которая будет способствовать дальнейшему двустороннему сотрудничеству Казахстана и России.

Мероприятия подобного характера проводятся с целью расширения практического сотрудничества между Россией и Казахстаном. Взаимодействие двух стран позволит укреплять экономику дружественного государства, развивать благотворительные проекты, а также содействовать международному партнерству.