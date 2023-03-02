01.03.2023, 11:04 56496
Девушку-инвалида пытались выселить из государственной квартиры в Таразе
Девушка имела непригодную для проживания комнату в общежитии, что послужило основанием для выселения
Фото: pexels.com
Рассказать друзьям
Тараз. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Наличие непригодной для проживания комнаты в общежитии послужило основанием для выселения девушки-инвалида из государственной квартиры, сообщает Генеральная прокуратура Республики Казахстан.
Девушку-инвалида, выпускницу детского, дома обманули, продав за 1 млн тенге непригодную для жилья комнату в общежитии: холод, плесень, отсутствие ремонта и дверей.
В 2019 году девушка в порядке очередности как сирота получила от государства 1-комнтаную квартиру в новостройке микрорайона Байтерек.
Однако наличие у нее в собственности той самой комнаты в общежитии стало основанием для отмены решения жилищной комиссий о предоставлении ей квартиры в новостройке с возбуждением исполнительного производства о ее выселении, рассказали в Генеральной прокуратуре РК.
В ведомстве отметили, что инвалид вследствие болезни не могла самостоятельно обращаться в компетентные органы, а близких родственников и опекунов не имела.
О ее тяжелой ситуации органам прокуратуры стало известно в ходе анализа производств о выселении. Приостановив исполнительное производство, прокуратурой немедленно внесены акты надзора и приняты меры по восстановлению конституционных прав на получение жилья. В первый очередь решением Таразского городского суда от 28 января 2022 года года девушка в силу заболевания признана недееспособной и постановлением акимата Тараза от 28 марта 2022 года ей назначен опекун", - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, учитывая, что в период совершения сделок купли-продажи комнаты в общежитии она не могла понимать значение своих действий и их последствия, в суд подано исковое заявление о признании их недействительными.
Решением Таразского городского суда от 11 ноября 2022 года иск удовлетворен в полном объеме, что послужило основанием в принятии положительного решения жилищной комиссии о возврате ранее предоставленной квартиры в новостройке. Решение о ее выселении отменено", - добавили в пресс-службе.
Напомним, инвалиды I и II групп, которые стоят в очереди на жилье, могут претендовать на поддержку государства по арендным платежам. Они получат от государства 50% компенсации за аренду жилья.
новости по теме
02.03.2023, 13:51 15061
В Алматы планируют установку мачтовых сооружений для повышения качества связи и интернета
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На встрече с жителями Медеуского района аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что в городе планируют установку мачтовых сооружений для повышения качества связи и интернета, сообщает пресс-служба акимата Алматы.
В ходе встречи житель микрорайона Алатау Медеуского района пожаловался на большие проблемы с домашним интернетом.
В Медеуском районе мобильный интернет работает, но там есть проблемы с радиофобией, по локации недавно убрали станцию. По поводу фиксированной волоконно-оптической линии связи - планируем закрыть этот вопрос до конца года. Минимум два оператора появятся в точке", - сообщил руководитель управления цифровизации города Алматы Баян Конирбаев.
В свою очередь аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что в городе планируют установку мачтовых сооружений.
Насчет стационарного интернета можете не переживать, до конца года сети проложат. У нас начинается новый проект, планируем установить в городе отдельные мачтовые сооружения. На следующей неделе состоится встреча со всеми сотовыми операторами города. Предложение сформировано, технически мы готовы. Если договоримся, то в районах с плохой связью первыми начнем устанавливать сооружения", - проинформировал он.
Ранее премьер-министр РК Алихан Смаилов на заседании коллегии Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности раскритиковал Мусина за плохое качество интернета в Казахстане.
02.03.2023, 11:37 20736
Жертвам пыток и несовершеннолетним, пострадавшим от сексуального насилия, выплачено около 312 млн тенге
С учетом важности и социальной направленности принятого закона лица, ставшие жертвой преступлений, имеют право на получение компенсации от государства
Рассказать друзьям
Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На сегодняшний день Министерством финансов выплачено более 312 млн тенге из Фонда компенсации потерпевшим жертвам пыток, торговли людьми, несовершеннолетним, пострадавшим от сексуального насилия, сообщает Генеральная прокуратура Республики Казахстан.
Как пояснили в пресс-службе Генпрокуратуры, компенсация - единовременная выплата денег в порядке, установленном законом, лицу, признанному потерпевшим в соответствии с УПК.
Фонд формируется за счет принудительных платежей, взыскиваемых приговором суда со всех осужденных лиц.
Цель фонда - поддержать граждан, материально пострадавших от преступлений, но не получивших возмещение вреда из-за того, что преступление не раскрыто или виновник скрывается от правосудия.
Как пояснили в ведомстве, получателями помощи являются:
- несовершеннолетние, являющиеся потерпевшими по преступлениям, связанным с сексуальным насилием, лица, признанные потерпевшими по преступлениям, связанным с торговлей людьми и пытками;
- лица, которым причинен тяжкий вред здоровью либо зараженные вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ/СПИД);
- лица, наделенные правами потерпевшего в случае смерти потерпевшего.
Кроме того, одними из ее получателей являются лица, признанные потерпевшими по преступлениям, связанным с пытками.
Жертвам пыток компенсация назначается в размере 30 МРП по статье "Пытки" и 40 МРП по статье "Пытки, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью или по неосторожности смерть потерпевшего".
По закону решение о назначении компенсации либо об отказе в ней принимается уполномоченным руководителем государственного органа, осуществляющего функции уголовного преследования.
Также отмечается, что с учетом важности и социальной направленности принятого закона лица, ставшие жертвой преступлений, имеют право на получение компенсации от государства.
Срок давности подачи заявления составляет три года со дня признания лица потерпевшим, пропущенный срок восстанавливается судом по заявлению потерпевшего.
02.03.2023, 08:27 27686
В Актау пройдут антитеррористические учения
Предусмотрены ограничения передвижения
Фото: polisia.kz
Рассказать друзьям
Актау. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 2 марта, в 4-м микрорайоне города Актау, в районе городского акимата, запланировано проведение антитеррористических учений, передает корреспондент агентства.
В период их проведения будут предусмотрены меры ограничения. Возможно частичное ограничение передвижения транспортных средств и пешеходов", - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.
Мероприятие проводится в целях отработки взаимодействия государственных органов при возникновении угроз террористического характера на особо важных государственных объектах.
Уважаемые жители и гости города, просим отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям, оказывать содействие правоохранительным органам и сохранять спокойствие", - отметили в полиции.
02.03.2023, 08:10 29556
В Казахстане погода в марте будет теплее, чем обычно
Рассказать друзьям
Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Вот и долгие морозы сменяются долгожданным весенним теплом, средняя температура воздуха за месяц ожидается выше нормы на 1°С на большей территории Казахстана, около нормы - в северо-западной части страны. Об этом говорится в прогнозе погоды РГП "Казгидромет".
Количество осадков в марте прогнозируется больше нормы на большей части республики, около нормы - в северо-западной половине и в юго-западной части Казахстана", - отмечают синоптики.
Сообщается, что март начнется с неустойчивого характера погоды. Циклон с районов Баренцева и Карского морей и связанные с ним атмосферные фронты обусловят выпадение осадков в виде дождя и мокрого снега на большей территории страны, низовая метель прогнозируются в северной половине, в южной половине пройдут дожди, возможны грозы.
В большинстве областей РК ожидаются гололедные явления, усиление ветра до 18-25 метров в секунду.
В начале марта в северных регионах температура воздуха повысится ночью до 0, -5°С, днем -2, +5°С, в южных - ночью до -3, +10°С, днем до +13, +20°С. Лишь на западе, северо-западе Казахстана с холодным западным антициклоном ожидается небольшое понижение температуры воздуха ночью до -5, -12°С, днем до 0, -8°С.
3-4 марта понижение температурного фона прогнозируется и на остальной территории Казахстана:
- в северной половине ночью до -10, -18°С, днем до -3, -10°С;
- в южной половине ночью до 0, -8°С, днем до +5, +13°С.
Во второй половине первой декады вновь на территории республики ожидается неустойчивый характер погоды, теперь уже связанный с влиянием западных циклонов и Южно-Каспийским циклоном, прогнозируются осадки, преимущественно дождь, и существенное повышение дневных температур воздуха. В северной половине в дневные часы воздух прогреется до -2, +5°С, в южной половине - до +17, +22°С. Очередное понижение температуры воздуха, связанное с западным антициклоном, прогнозируется в конце декады.
В начале второй декады на большей территории РК с выносом теплых воздушных масс из районов Ирана ожидается теплая и малоосадочная погода. Температура воздуха повыситься днем в северной половине до +3, +10°С, в южной половине до +18, +25°С.
Погода в марте весьма изменчива, что свойственно этому месяцу, оттепель нередко может сменяться морозными днями и, наоборот, также могут еще разыграться по настоящему зимние метели", - отметили синоптики.
При вторжении холодных арктических воздушных масс в отдельные дни во второй декаде ожидается понижение температуры воздуха:
- в северных регионах ночью до -15, -23°С, днем до -5, -10°С;
- на западе, в центре, на востоке страны ночью до -13, -18°С, днем до 0, -5°С;
- в южных и юго-восточных регионах ночью до -2, -10°С, днем до 0, +5°С.
По-настоящему весенняя погода в республике ожидается в третьей декаде месяца. В южной половине страны температура воздуха постепенно будет повышаться днем до +15, +25°С, в северной половине воздух прогреется до +3, +12°С.
Сегодня, 2 марта, погоду на большей территории РК по-прежнему будет определять Атлантический циклон, в связи с чем ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, на севере, востоке, в центре - низовая метель. Лишь юго-восток страны будет под влиянием поля повышенного давления, с чем сохранится погода без осадков. По территории республики ожидается усиление ветра, на западе, юго-востоке, в центре страны - туман.
Прогноз погоды по Астане:
на 2 марта: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), низовая метель. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем около 0 градусов;
на 3 марта: переменная облачность, ночью снег, днем небольшой снег, поземок. Ветер юго-западный ночью 5-10, днем 9-14, порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 7-9 мороза.
Прогноз погоды по Алматы:
на 2 марта: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2 тепла, днем 12-14 тепла;
на 3 марта: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-5 тепла, днем 12-14 тепла.
Прогноз погоды по Шымкенту:
на 2 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13, днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2-4, днем 18-20 тепла;
на 3 марта: переменная облачность, днем дождь. Ветер южный с переходом на северо-западный 8-13, порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8, днем 11-13 тепла.
01.03.2023, 21:30 47641
Ограничения для транспорта введены на пяти участках дорог в трех областях
Для очистки автодорог задействовано 533 единицы техники и 1056 человек
Рассказать друзьям
Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 20.00 1 марта в трех областях в связи с ухудшением погодных условий введено временное ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на пяти участках автодорог республиканского значения, сообщает "КазАвтоЖол".
Для очистки автодорог задействовано 533 единицы дорожно-эксплуатационной техники и 1056 человек.
В Абайской области ограничения введены на двух участках:
- Алматы - Усть-Каменогорск км 971-1068, участок село Калбатау - поворот на Касым Кайсенова;
- Усть-Каменогорск - Семей км 103-198, участок граница ВКО - Семей.
В Актюбинской области ограничения введены на двух участках:
- Самара - Шымкент км 776-965, участок Актобе - село Карабутак;
- Самара - Шымкент км 526-610, участок граница ЗКО - село Хобда.
В Восточно-Казахстанской области ограничения введены на одном участке:
- Усть-Каменогорск - Семей км 10-103, участок село Герасимовка - граница Абайской области.
01.03.2023, 16:28 58966
В РК планируется призвать в армию более 18 тысяч человек
Фото: Минобороны РК
Рассказать друзьям
Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - К 1 июля ряды Вооруженных сил, других войск и воинских формирований пополнят более 18 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, сообщил в ходе брифинга службы центральных коммуникаций начальник департамента организационно-мобилизационной работы генерального штаба Вооруженных сил РК Бауыржан Артыков.
В 195 призывных пунктах местных исполнительных органов начинают свою работу городские и районные призывные комиссии, которые возглавляют заместители акимов. Информирование граждан мужского пола, подлежащих призыву, осуществляется путем направления повестки. Повестка доставляется по адресу их проживания или на рабочие места. При этом в целях автоматизации данного процесса с 2021 года проводится информирование призывников также посредством направления SMS-сообщений", - заявил он.
В целом призыву в Вооруженные силы подлежат более 7 тысяч человек, в Национальную гвардию - более 6 тысяч, в Пограничную службу КНБ - более 3 тысяч, в Министерство по ЧС - более 300, в Службу государственной охраны - более 80.
Ранее сообщалось, что Токаев подписал указ об очередном призыве на срочную воинскую службу.
01.03.2023, 15:45 62536
Сколько дней отдыха ждет казахстанцев в марте
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В марте праздничными днями будут Международный женский день - 8 Марта и Наурыз - 21, 22 и 23 марта.
В марте 2023 года праздничным днем будет Международный женский день - 8 Марта. Также на Наурыз казахстанцы отдохнут три дня - 21, 22 и 23 марта.
Таким образом, учитывая праздничные и выходные дни, казахстанцы, работающие пять дней в неделю, отдохнут 12 дней, а при шестидневной рабочей неделе - 8 дней.
Кроме того, в марте школьников Казахстана ожидают весенние каникулы, которые продлятся с 18 по 26 марта включительно.
Ранее сообщалось, что ожидает казахстанцев в марте.
01.03.2023, 15:23 62216
Знаменитый ансамбль "Гульдер" возродили в Казахстане
Сегодня пройдет презентация и выступление нового состава легендарного ансамбля
Фото: Минкультуры и спорта РК
Рассказать друзьям
Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 1 марта легендарный ансамбль "Гульдер" выступит в новом составе на сцене центрального концертного зала "Казахстан".
В концерте примут участие звезды казахстанской эстрады, молодые исполнители и бывшие участники коллектива, сообщает пресс-служба Минкультуры и спорта РК.
Концерт стал итогом упорной работы министерства по возрождению ансамбля с более чем 50-летней историей. Проект стартовал в августе прошлого года. Первым шагом стал набор в танцевальную и инструментальную группы "Гульдер". Проводился он среди выпускников творческих учебных заведений. В качестве одного из наставников приглашена балетмейстер Анвара Садыкова, а художественным руководителем проекта стал дирижер и аранжировщик Серик Давлетов.
На творчестве "Гульдер" выросло не одно поколение казахстанцев, поэтому коллектив с такой историей должен продолжать радовать слушателей. Особенно молодых, не знакомых с его репертуаром. С самых первых дней своего существования ансамбль стал настоящей кузницей талантов, открывшей путь на большую сцену десятку легендарных исполнителей. Считаю, что такая славная традиция должна быть возрождена", - отметил министр культуры и спорта Асхат Оралов.
Ансамбль "Гульдер" был основан в 1969 году. В разное время в нем выступали такие видные исполнители, как Роза Рымбаева, Айжан Нурмагамбетова, Макпал Жунусова, Нагима Ескалиева, Женис Сейдуллаулы, Бахтияр Тайлакбаев и другие.
Концерты обновленного коллектива пройдут и в других городах Казахстана. Также ансамбль планирует несколько выступлений за рубежом.
Читаемое
02.03.2023, 08:10В Казахстане погода в марте будет теплее, чем обычно 02.03.2023, 08:2727521В Актау пройдут антитеррористические учения 02.03.2023, 11:37Жертвам пыток и несовершеннолетним, пострадавшим от сексуального насилия, выплачено около 312 млн тенге20716Жертвам пыток и несовершеннолетним, пострадавшим от сексуального насилия, выплачено около 312 млн тенге 02.03.2023, 09:2616846В Казахстане начался прием документов на льготное микрокредитование молодежи 02.03.2023, 09:3116261В Казахстане ученые вывели новый сорт зерна 23.02.2023, 18:21Адвокат назвал поспешными выводы военной прокуратуры в отношении суицида солдата-срочника в Жамбылской области152071Адвокат назвал поспешными выводы военной прокуратуры в отношении суицида солдата-срочника в Жамбылской области 24.02.2023, 17:08150561В Туркестанской области учащиеся пяти школ занимались в разгар зимы в неотапливаемых помещениях 24.02.2023, 13:25143696В столичном аэропорту изменят расписание рейсов в связи с ремонтом ВПП 23.02.2023, 18:08143346В приложении "Яндекс Go" появился экран специальных возможностей 24.02.2023, 08:48139691В Казахстане в 7 областях продолжают действовать ограничения движения на трассах 03.02.2023, 10:12252311В СНГ разработают единые нормы в области сейсмостойкого строительства 03.02.2023, 15:28243496Алматинская область объявлена паводкоопасным регионом 03.02.2023, 08:07224571В США хотят запретить доступ к соцсетям детям до 16 лет 02.02.2023, 18:46221696В ЗКО не завершена четверть объектов по госзакупкам 17.02.2023, 17:17215306Елена Рыбакина помогла бездомным животным в Астане
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?