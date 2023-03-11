Гендиректор "Астана-Зеленстрой" за взятку выплатит штраф в размере 185 миллионов тенге

На лидирующих позициях также оказались Атырау и Алматы, на последних строчках - Жезказган, Сатпаев и Семей.

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Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Институт экономических исследований" подготовило - АО "Институт экономических исследований" подготовило рейтинг качества жизни в 25 городах Казахстана за 2022 год и сравнил его с результатами по городам за 2021 год.





Города оценивались по 3 факторам: "Экономика и бизнес", "Человеческие ресурсы" и "Инфраструктура". Они в свою очередь были поделены на 14 категорий.





Экономический рост Материальное благополучие Рынок труда Оценка бизнес среды Демографическая ситуация Качество образования Здоровье населения Культура, спорт и досуг Транспортная инфраструктура Условия проживания Комфортность проживания Эффективность работы МИО Безопасность Состояние окружающей среды





Итоги подводились по данным статистики и по результатам онлайн-анкетирования населения.





Лидерами рейтинга по итогам обработки 53 статистических показателей и 36 результатов соцопроса стали города Астана, Атырау, Алматы. Высокие значения также занимают города Актау, Туркестан и Степногорск.





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Если позиции первой тройки городов, в том числе Актау, можно объяснить положительным влиянием ряда экономических показателей, то высокие позиции Туркестана и Степногорска объясняются относительно высокими оценками местных жителей по итогам социологичесого опроса", - говорится в информации.





В нем подчеркивается, что ни один из городов не набрал теоретически возможные 10 баллов, а средний балл оказался ниже условных 5 баллов - 4,75 балла.





Таким образом, у порядка 70% изучаемых городов интегральный показатель качества жизни ниже среднего значения", - пишут исследователи.





Нижние строчки рейтинга занимают города Жезказган, Сатпаев и Семей. При этом Жезказган и Семей с текущего года являются административными центрами новых областей - Улытауской и Абайской.





По сравнению с рейтингом за 2021 год средний балл по городам снизился на 0,11 балла (с 4,86 балла до 4,75). Снижение среднего балла можно объяснить ухудшением экономической ситуации и ростом цен на основные продукты в городах, что регулярно отмечали жители в онлайн-анкетировании.





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По динамике баллов по сравнению с 2021 годом наибольший прирост отмечается в Туркестане, Жанаозене, Балхаше, Экибастузе и Степногорске. Наибольшая отрицательная динамика и падение баллов - в Астане, Караганде, Актобе, Кызылорде и Талдыкоргане.