Из-за пожара на подстанции в Аксае 80% жителей остались без воды

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УРАЛЬСК. 30 МАЯ - В Аксае из-за пожара на подстанции без водоснабжения остались 80% жителей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным пресс-службы ДЧС ЗКО, около полуночи 29 мая на подстанции "Казахстан" произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения. В результате вышла из строя секция шин, а вместе с ней и фидер, питающий Бестауский водозабор, сообщает " Мой город ".

Наши обе линии - рабочая и резервная - обесточены. Поэтому подать водоснабжение на город невозможно. РЭС занимается данной проблемой. Насосная станция третьего подъема Акбулакского водозабора работает. Она подключен к линии АГПЭ, но питает только часть города, часть частного сектора", - сообщили в акимате Аксая.

Исполняющий обязанности генерального директора ГКП "Аксайжылукуат" Ануар Мукиев подтвердил, что без водоснабжения остается 80% населения города Аксай.

Электролинии восстановили, сейчас идет набор воды, потом планируем подать воду населению", - сообщил Ануар Мукиев.

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