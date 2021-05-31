Из-за пожара на подстанции в Аксае 80% жителей остались без воды

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По данным пресс-службы ДЧС ЗКО, около полуночи 29 мая на подстанции "Казахстан" произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения. В результате вышла из строя секция шин, а вместе с ней и фидер, питающий Бестауский водозабор, сообщает "Мой город".
Наши обе линии - рабочая и резервная - обесточены. Поэтому подать водоснабжение на город невозможно. РЭС занимается данной проблемой. Насосная станция третьего подъема Акбулакского водозабора работает. Она подключен к линии АГПЭ, но питает только часть города, часть частного сектора", - сообщили в акимате Аксая.
Исполняющий обязанности генерального директора ГКП "Аксайжылукуат" Ануар Мукиев подтвердил, что без водоснабжения остается 80% населения города Аксай.
Электролинии восстановили, сейчас идет набор воды, потом планируем подать воду населению", - сообщил Ануар Мукиев.
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