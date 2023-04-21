20.04.2023, 09:45 40831
100 жыл халықпен бірге: Halyk Bank исполняется 100 лет
Фото: halykbank.kz
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Алматы. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В этом году ведущий банк Казахстана перешагнет важный исторический рубеж: 100 лет назад, в октябре 1923 года, в Актюбинске была открыта первая сберегательная касса, положившая начало становлению системообразующего финансового института. Эта же дата считается днем рождения всей банковской системы Казахстана.
Не будет преувеличением сказать, что история банка неразрывно связана с историей становления нашей страны. Работая во благо своей Родины и своего народа, Halyk вырос из локального странового банка в регионального лидера. На сегодняшний день банк является ядром крупнейшей финансовой группы республики, играющей важную роль в жизни страны. Достаточно сказать, что именно Halyk является ключевым кредитором реального сектора экономики Казахстана, тем самым внося свой вклад в строительство процветающего общества.
В год своего столетия Halyk Bank запустил акцию "100 добрых дел", продолжая традицию праздновать свой юбилей вместе с народом Казахстана. В течение всего 2023 года банк будет реализовывать масштабные социальные проекты по всем регионам страны.
Сто лет назад с открытием маленькой сберегательной кассы был заложен фундамент современной банковской системы, нацеленной на работу с населением. Сегодня Halyk представлен не только во всех регионах страны, но и в Узбекистане, Грузии, Кыргызстане. Банк заслуженно пользуется высоким доверием общества, сосредоточив значительную долю вкладов населения - более 5 триллионов тенге. Число наших активных клиентов - физических лиц достигло более 9 млн человек и 80% ведущих компаний Казахстана. Почти все крупнейшие промышленные предприятия страны финансируются нашим банком. Это красноречивее любых слов говорит о том пути, который был проделан за прошедшие сто лет", - отметил председатель совета директоров Halyk Александр Павлов.
Издавна на нашей земле весна считалась временем обновления, стартом нового этапа жизни. Поэтому именно весной мы решили объявить о том, как будем отмечать сотый день рождения Halyk Bank. Для нас очень важно, чтобы каждый казахстанец ощутил свою принадлежность к нашей красивой и мирной стране, ее уникальному сплаву культур и традиций. Акция пройдет под девизом "100 жыл халықпен бірге". Это в полной мере отражает наше неизменное стремление к единству с народом, дающее силы и уверенность двигаться дальше. Мы гордимся тем, что за всю свою историю мы никогда не оставались сторонними наблюдателями. Мы протягиваем руку помощи в трудные моменты и разделяем радость от побед и успехов. Halyk - это банк, который растет вместе со своей страной. Банк, который всегда рядом. Банк для народа", - подчеркнула председатель правления Halyk Умут Шаяхметова.
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21.04.2023, 16:46 3171
Стоимость платных парковок увеличится в Алматы
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Алматы. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы увеличится стоимость платных парковок. Об этом сообщил аким Алматы Ерболат Досаев на внеочередной II сессии маслихата VIII созыва.
По его словам, стоимость парковок увеличится в зависимости от района.
К началу сентября эта работа будет завершена. Предположим, в Алатауском или на выезде из Медеуского района будет один тариф, но ближе к историческому центру тарифы будут увеличены", - уточнил аким.
Все средства, которые будут собраны с автопарковок, а также штрафы и пени, будут пропорционально распределяться в бюджеты народного участия в районах", - сказал Ерболат Досаев.
Ранее сообщалось, что в Алматы создали госоператора платных парковок.
21.04.2023, 14:22 8486
Новый генплан Алматы исключит хаотичную застройку города
Фото: Depositphotos
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Алматы. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Новый генплан города обеспечит исключение хаотичности застройки и упорядочит иерархию улично-дорожной сети как при реновации, так и при новом строительстве, заявил заместитель акима Алматы Аскар Амрин, отвечая на вопрос депутата маслихата Назерке Мундахановой.
По его словам, впервые на уровне генерального плана рассматривается вопрос квартальной застройки разумной плотности и красные линии улиц всех уровней значения - от общегородских до локальных.
В последующем при разработке проектов детальной планировки данные меры помогут исключить беспорядочную застройку и улучшат транспортную ситуацию", - подчеркнул замакима.
Он напомнил, что в сентябре прошлого года заработал новый градостроительный совет, где рассматриваются абсолютно все проекты строительства и который нацелен на контроль соответствия выносимых проектов новой планировочной структуре генерального плана во избежание точечной застройки.
В совет входят в основном профессиональные архитекторы. Выявленные несанкционированные строительные объекты снимаются с рассмотрения и направляются в органы градостроительного контроля. Второй момент - это усиление градостроительного контроля. В настоящее время у нас наблюдается сокращение полномочий в сфере контроля из-за программы Doing Business. В связи с этим мы внесли предложение в соответствующие министерства о необходимости ужесточения градостроительного контроля, включая контроль над точечной застройкой. Сейчас разрабатывается кодекс, в котором будет предусмотрен градостроительный контроль", - сообщил Амрин.
Сегодня генеральный план развития Алматы до 2040 года утвердили в гормаслихате.
Ранее по генплану прошли общественные слушания. При обсуждении алматинцев больше всего волновали качество воздуха, экология, транспорт и точечная застройка. В связи с этим горожане предложили снести ряд новостроек.
Ранее сообщалось, что в Алматы из-за плотной застройки наблюдается острый дефицит водоснабжения. Кроме того, в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно.
Особую обеспокоенность жителей вызывает застройка предгорных районов Алматы, которая несет угрозу схода оползней.
Вчера мажилисмены Ислам Сункар и Бакытжан Базарбек потребовали навести порядок в сфере строительства и земельных отношений. Сейчас, по их словам, строительство жилых комплексов в сейсмоопасных зонах Алматы и других городов ведется прямо на тектонических разломах. Ради строительства уничтожаются яблоневые сады, кладбища, зеленые насаждения.
21.04.2023, 12:00 13151
Часть улиц перекроют в Алматы в воскресенье Дополнено
Фото: Акимат Алматы
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Алматы. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 23 апреля в Алматы состоится Алматинский полумарафон, старт которого начнется в парке Первого Президента в 7.30 утра, финиш состоится на центральном стадионе в 12.00.
В связи с проведением мероприятия 23 апреля с 00.00 до 12.00 будет частично перекрыто движение на дорогах в местах прохождения дистанции, сообщили в городском акимате.
По информации ведомства, движение на участке дороги по северной стороне проспекта Аль-Фараби от улицы Мустафина до улицы Навои будет перекрыто с 00.00 до 12.00 23 апреля. Южная сторона будет перекрыта с 7.00 до 8.10.
Движение по северной стороне проспекта Аль-Фараби от улицы Мустафина до проспекта Назарбаева будет перекрыто с 7.15 до 09.40. Южная сторона будет свободна для передвижения.
Движение на участке дороги по проспекту Сейфуллина от проспекта Аль-Фараби до проспекта Абая с 7.40 до 09.00 будет полностью перекрыто.
Движение по южной стороне проспекта Абая от улицы Саина и до улицы Байтурсынова будет перекрыто с 8.40 до 11.10. Северная сторона будет свободна для передвижения автотранспорта.
Движение по южной стороне проспекта Абая от улицы Сейфуллина и до улицы Байтурсынова будет перекрыто с 7.50 до 09.30. Северная сторона будет свободна для передвижения автотранспорта.
Движение по восточной стороне улицы Саина от проспекта Аль-Фараби и до проспекта Абая с 08.30 до 10.10 будет закрыто. Западная сторона будет свободна для передвижения автотранспорта.
Рекомендованный маршрут для проезда к парку Первого Президента:
1) по улице Мустафина на юг до проспекта Аль-Фараби;
2) по улице Навои на юг до проспекта Аль-Фараби;
3) по улице Садыкова на север до проспекта Аль-Фараби;
4) по улице Дулати на север до проспекта Аль-Фараби;
5) по улице Саина на юг до проспекта Аль-Фараби;
6) по улице Розыбакиева на юг до проспекта Аль-Фараби.
Дополнено. 21.04.2023, 17.00
Также 23 апреля до 12.00 будет ограничено движение следующих троллейбусных маршрутов: № 5, 6, 7, 9, 11, 12, 19, 25.
21.04.2023, 11:01 15366
Скончался аким Риддера Дмитрий Горьковой
Фото: yk-news.kz
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Риддер. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На 40-м году жизни скончался аким Риддера Дмитрий Горьковой, передает корреспондент агентства.
21 апреля стало известно о кончине акима Риддера Дмитрия Горькового.
Горьковой Дмитрий 1983 года рождения был акимом Риддера с сентября 2020 года, информирует портал YK-News.
21.04.2023, 09:24 19226
Air China возобновляет полеты в Казахстан
Air Astana с июня текущего года планирует увеличить количество выполняемых рейсов по маршруту Астана - Пекин
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитетом гражданской авиации МИИР РК совместно с авиационными властями КНР проработан вопрос возобновления авиакомпанией Air China регулярных пассажирских рейсов между Казахстаном и Китаем.
Авиакомпания Air China с 21 апреля 2023 года планирует начать выполнение прямых пассажирских рейсов с частотой 3 раза в неделю по маршруту Пекин - Сиань - Астана (понедельник, среда, пятница). Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа Airbus-А320", - сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития.
В свою очередь с казахстанской стороны авиакомпания Air Astana с июня текущего года планирует увеличить количество выполняемых рейсов по маршрутам Астана - Пекин с 1 до 2 раз, Алматы - Пекин с 6 до 7 раз и Алматы - Чэнду с 1 до 2 раз в неделю.
Тем самым количество рейсов между странами будет увеличено с 13 до 19 рейсов в неделю, в том числе китайской авиакомпанией China Southern Airlines по маршрутам Астана - Урумчи 2 раза и Алматы - Урумчи 3 раза в неделю.
Открытие новых маршрутов и увеличение количества рейсов между Казахстаном и Китаем будет способствовать дальнейшему развитию туристического, культурного, инвестиционного и делового сотрудничества между странами", - отметили в МИИР.
Ранее сообщалось о возобновлении прямых рейсов между Алматы и Самаркандом.
21.04.2023, 08:58 20411
В Казахстане временно приостановили телерадиовещание
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане на один день приостановили работу всех телеканалов и радио в связи с планово-профилактическими работами, сообщает официальный сайт "Казтелерадио".
Отмечается, что АО "Казтелерадио" в целях обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.
В связи с этим уведомляем о проведении планово-профилактических работ с отключением телерадиовещания спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей 21 апреля с 03.00 до 17.00", - говорится в сообщении.
21.04.2023, 08:47 20911
В Алматы продолжается судебный процесс по делу о смертельном ДТП с участием двух автобусов
Фото: telegram/ALMATY_KRIS_P
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Алматы. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы продолжается громкий судебный процесс по делу о смертельном ДТП с участием двух автобусов. На скамье подсудимых водитель общественного транспорта.
Вчера в Алмалинском районном суде адвокат потерпевшей, у которой в аварии погиб супруг, заявил, что на скамье подсудимых должен предстать еще один человек. Это водитель 201-го маршрута. Он, по мнению Багдата Амандосова, тоже грубо нарушил ПДД и должен проходить по уголовному делу не как свидетель, а как второй обвиняемый. Сторона защиты просит суд дать всестороннюю правовую оценку его действиям, сообщает Almaty.tv.
Я не согласен с этими обвинениями. Погиб человек не по вине моего подзащитного. А наезд был совершен именно водителем под управлением 201-го автобуса Абдуллаевым. Прошу признать его обвиняемым в связи с совершением ДТП с грубым нарушением правил дорожного движения, а точнее за несоблюдение мер безопасности", - сообщил адвокат Багдат Амандосов.
Требование адвоката было отклонено. Судья посчитал преждевременным вменять обвинение второму водителю до полного изучения уголовного дела. По его мнению, пока для такого решения нет никаких оснований.
В случае если суд в ходе рассмотрения уголовного дела выявит новые обстоятельства о причастности второго лица к данному преступлению, суд вынесет отдельное постановление. А пока на данный момент оставляю ваши требования без удовлетворения", - сказал судья Алмалинского районного суда Кайрат Иманкулов.
Напомним, что речь идет о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в ноябре прошлого года на пересечении улицы Толе би и проспекта Абылай хана. Тогда в результате столкновения 98-го и 201-го маршрутов пострадал 21 человек, еще один погиб.
20.04.2023, 21:18 36621
На связи с космосом: в Китае организовали диалог школьников и космонавтов
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Астана. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Китайский комитет ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству, канцелярия программы пилотируемой космонавтики Китая, Всекитайская федерация молодежи, Китайский фонд имени Сун Цинлин, секретариат ШОС и секретариат Молодежного совета ШОС провели "Диалог между небом и Землей" для общения студентов, школьников стран ШОС с членами экипажа космического корабля "Шэньчжоу-15". Инициатива была создана с целью углубления познания о космической науке и технологиях, содействия развитию молодого поколения, углубления дружбы и практического сотрудничества.
Я надеюсь, что нынешний диалог посеет "семена" космоса в ваших молодых сердцах, разовьет страсть о полете и придаст энтузиазма к открытию неведомого мира с духом инноваций", - сказала советник-посланник КНР в Казахстане Син Фанфан в своем приветственном слове.
Син Фанфан напомнила, что председатель КНР Си Цзиньпин в своем послании 2023 года торжественно объявил, что китайская космическая станция полностью достроена. Этот важный объект - космическая гордость Китая, который внес значительный вклад в использование космического пространства. Исследование, освоение и использование космического пространства в мирных целях являются общим чаянием человечества. Китай выступает за построение сообщества единой судьбы человечества и углубление международных обменов и сотрудничества в области космоса на основе равенства и взаимной выгоды использования космического пространства в мирных целях и инклюзивном развитии.
Спикер отметила, что Китай открывает всем государствам - членам ООН, особенно развивающимся странам, возможность использования космической станции и приглашает иностранных астронавтов для посещения китайской космической станции, в том числе из Казахстана.
В течение тридцати лет со дня установления дипломатических отношений две страны прошли непростой путь развития и достигли высокого уровня вечного всестороннего стратегического партнерства. В сентябре прошлого года председатель КНР Си Цзиньпин выбрал Казахстан в качестве первой остановки своего первого визита после вспышки пандемии, а президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. Все это в полной мере демонстрирует высокий уровень и особенный статус китайско-казахстанских отношений", - обратила внимание Син Фанфан.
В этом году Китай и Казахстан под руководством глав государств будут использовать возможности первого Саммита Китая и Центральной Азии третьего форума международного сотрудничества "Один пояс - один путь". А также платформу ШОС для поддержания тесных обменов на высоком уровне, укрепления стратегических контактов, углубления практического сотрудничества в целях продвижения и выхода китайско-казахстанских отношений на новый уровень.
Вы - молодые люди, живете в лучшие времена, обладаете светлым будущим. Я искренне надеюсь, что вы будете дорожить временем, усердно учиться, будете смелыми в поисках нового, активно изучать науку, технологии и навыки, а также наследовать и развивать традиционную дружбу между Китаем и Казахстаном", - заключила советник-посланник Китая в Казахстане.
После торжественного приветствия всех уважаемых участников и организаторов инициативы диалога между небом и Землей школьникам из состава стран ШОС предоставили возможность задать вопросы космонавтам, находящимся на китайской космической станции в формате онлайн-трансляции. В Астане вопрос задавала ученица школы-гимназии № 26 Аделя Исмаилова.
Сегодня я очень рада принять участие в диалоге между небом и Землей, напрямую поговорить с вами, в этом бесконечно далеком космосе. У меня такой вопрос: что было бы, если бы люди все время жили в невесомости?" - спросила школьница у космонавтов.
По словам командира космического корабля Фэй Цзюньлуна, долгое пребывание в невесомости оказывает негативное воздействие на органы. Человек должен принимать соответствующие защитные меры, чтобы сохранить свое здоровье. В частности, в состоянии невесомости жидкость в организме перемещается к голове, оказывая давление на глаза.
Школьники из других стран много спрашивали об условиях пребывания на космической станции: можно ли приготовить поесть, какие продукты используются и как потребляются, узнавали о трудностях пилотирования корабля.
Журналист Kazakhstan Today поинтересовалась у руководства столичных школ о заинтересованности подрастающего поколения в космической науке, а также об уровне вовлечения школьников в изучение китайского языка и культуры.
У нас есть клуб аэродинамики. Эти дети уже несколько лет занимаются с нашей казахстанской компанией "Казкосмос". Они на регулярной основе делают проект, запуск которого планируется в мае. Это будет микроспутник. Дети ездили на Байконур, посещали космические лаборатории. Китайский язык у нас преподается на выбор, дополнительно с 7-го класса. Порядка 70-90 детей изучают именно китайский. Когда проходят такие мероприятия, школьники участвуют, то есть мы работаем с посольством на постоянной основе. Есть и такие, кто после школы поступают учиться в Китае", - рассказала замдиректора НИШ Жулдыз Турганалина.
Технический прогресс идет, мы двигаемся вперед, а космос - это новые ресурсы, которые помогут в развитии нашего общества, стран. Не только в советское время все мечтали стать космонавтами, сейчас это тоже становится актуально", - ответила директор школы-гимназии № 26 Ольга Тодераш.
Китайский язык изучается дополнительно с 5-го класса от "А" до "Я", делится по уровням. С 2019 года во всемирном соревновании "Мост китайского языка" мы ежегодно занимаем первые три места", - поделилась преподаватель китайского языка 26-й школы.
Преподаватели отметили, что школьников привлекает изучение и учеба в Китае развитием страны, новыми технологиями и достойными условиями для обучения.
Хорошо, когда мы получаем хороший опыт и знания, приезжаем домой - и развиваем это здесь", - добавила директор школы.
Диалоговая площадка была организована в офлайн-формате для молодежи в Казахстане, Кыргызстане, России, Таджикистане, Беларуси, Узбекистане, Индии, Пакистане, Иране, Монголии, в онлайн-формате - для участников в Азербайджане, Армении, Египте, Камбодже, Катаре, Непале, Саудовской Аравии, Турции, Шри-Ланке, Бахрейне, Кувейте, Мальдивах, Мьянме и ОАЭ.
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