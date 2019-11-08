Сегодня 102-я годовщина Октябрьской революции

Алматы. 7 ноября. Kazakhstan Today - Сегодня отмечается 102-я годовщина со дня Великой Октябрьской социалистической революции, передает Kazakhstan Today.

Ровно 102 года назад, 25 октября 1917 года, по используемому тогда юлианскому календарю, группа большевиков во главе с Владимиром Лениным и его соратниками, отстранили от власти Временное правительство, заседавшее в Зимнем дворце.

Впоследствии этот день всенародно отмечался праздничными митингами, шествиями во всех городах Советского Союза. 7 ноября в СССР являлся официальным праздником. Миллионы людей выходили с транспарантами, плакатами, портретами советских вождей, чтобы прошествовать торжественной колонной по главным улицам городов. Также традиционно устраивались праздничные гуляния, а по завершению дня - салюты.

Широкое празднование 7 ноября проводилось вплоть до распада Советского Союза в 1991 году.

Сейчас День Октябрьской революции по-прежнему отмечают последователи Коммунистической партии во всем мире, а также те, кто разделяет идеи советской идеологии.

Кроме того, сегодня отмечается 78-я годовщина с военного парада на Красной площади, откуда в 1941 году более 25 тыс. солдат и техника отправились на рубежи обороны Москвы.

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