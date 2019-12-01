102 семьи в Акмолинской области стали новоселами

Кокшетау. 30 ноября. Kazakhstan Today - В преддверии Дня Первого Президента Республики Казахстан сразу в двух районах Акмолинской области состоялось вручение ключей, передает Kazakhstan Today.

В Жаркаинском районе День Первого Президента стал двойным праздником для 75 семей. Аким района Мурат Балпан сегодня вручил ключи от новых квартир в многоэтажном доме, который восстановили в рамках программы "Нурлы жер", рассказали в управлении внутренней политики.

В числе счастливых новоселов многодетная семья Жанар Мукановой. Сегодня им вручили ключи от 3-комнатной квартиры. Её многолетняя мечта о своем собственном доме теперь сбылась.

Сегодня моей радости нет предела, мы приобрели собственное жильё! Даже не верится. Спасибо Елбасы, акиму, всем тем, кто заботится о многодетных семьях", - поблагодарила новоиспеченный новосел.

Как отметили в пресс-службе акимата Жаркаинского района, данный дом восстановлен в рамках программы "Нурлы жер". На эти цели с областного бюджета были выделены более 259 млн тенге. Стоит отметить, что с областного бюджета выделены средства на реконструкцию ещё одного 60 квартирного дома в Жаркаинском районе.

Праздник отмечают и в Жаксынском районе, где новоселье отмечают 27 представителей социально уязвимых слоев населения, среди них дети-сироты, многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды и неполные семьи.

Кроме того, ТОО "Агрофирма TNK" в этом году построено семь 2-квартирных домов, 6 из которых также получат малообеспеченные семьи.

В целом в Акмолинской области в сфере жилищного строительства запланировано ввести 5 тысяч квартир.

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