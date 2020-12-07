С 10 декабря возобновляются рейсы из Нур-Султана в Ташкент

Нур-Султан. 6 декабря. Kazakhstan Today - С 10 декабря возобновляются рейсы между Нур-Султаном и Ташкентом, передает Kazakhstan Today.

С 10 декабря 2020 года возобновляются рейсы между Нур-Султаном и Ташкентом с частотой два рейса в неделю. Рейсы будут выполняться авиакомпаниями "Эйр Астана" (по четвергам) и Uzbekistan Airways (по вторникам)", - сообщили в пресс-службе МИИР.

Расписание рейсов опубликовано на сайтах авиакомпаний.

Авиакомпания "Эйр Астана" с 11 сентября возобновила полеты из Алматы в Ташкент.

Пассажиры, вылетающие в Узбекистан, должны пройти ПЦР-тест не более чем за 72 часа до вылета. По прибытии в Ташкент предусмотрена 14-дневная самоизоляция на дому или в гостинице. Пассажиры, прибывающие из Узбекистана, должны в течение 48 часов после прилета сдать ПЦР-тест или находиться 14 дней на домашнем карантине", - сообщали в авиакомпании.

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