В мире число случаев коронавируса превысило 10 млн

Алматы. 28 июня. Kazakhstan Today - Во всём мире зафиксировано более 10 млн случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Университет Джонса Хопкинса, передает Kazakhstan Today.

В мире выявлено 10 001 527 человек с коронавирусом. Большинство случаев зафиксировано в США (2 510 323), Бразилии (1 313 667), России (634 437), Индии (528 859) и Великобритании (311 727). От последствий заболевания скончались 499 124 человека по всему миру", - сообщает публикация.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения зафиксировала новый всплеск заболеваемости COVID-19 в Европе.

За последние две недели в 30 европейских странах зафиксировано ускорение темпов прироста заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом в ходе брифинга сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. По его словам, в 11 государствах новая вспышка столь значительна, что, если не принять необходимых мер, это вновь подтолкнёт системы здравоохранения стран Европы "к краю пропасти". По последним данным, на Европейский регион приходится больше четверти (более 2,58 млн) всех зафиксированных случаев заболевания COVID-19. Больше всего инфицированных в Северной и Латинской Америке (почти половина всех заболевших в мире). В связи с этим представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире RT отметила, что всем странам рекомендуется сохранять бдительность, даже если в них фиксируется снижение статистики заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения зафиксировали новый всплеск заболеваемости COVID-19 в Европе после того, как страны региона начали ослаблять введённые ранее ограничения. Об этом в четверг, 25 июня, сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

По его словам, ускорение темпов заболеваемости коронавирусной инфекцией выявлено за последние две недели в 30 европейских странах, причём в 11 из них прирост заболевших столь значительный, что если его не остановить, то это снова подтолкнёт системы здравоохранения стран Европы "к краю пропасти", сообщает RT.

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