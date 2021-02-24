Заболеваемость туберкулезом Казахстане за 10 лет снизилась в 2,3 раза

Алматы. 23 февраля. Kazakhstan Today - Заболеваемость туберкулезом за последние 10 лет снизилась в 2,3 раза, составив в 2020 году 35,7 на 100 тыс. против 105,3 на 100 тыс. населения в 2009 году.

По информации пресс-службы акима Алматы, распространенность туберкулеза по итогам 2020 года составила 49,3 на 100 тысяч населения. Показатель смертности снизился в 6 раз, составив в 2020 году 1,9 на 100 тыс. населения.

Приоритетом противотуберкулезной службы сегодня является профилактика туберкулеза, его своевременное выявление и успешное лечение. Пациенты, не выделяющие микобактерии туберкулеза и не представляющие опасности для окружающих, могут получать контролируемое лечение в поликлиниках по месту жительства, продолжая работу или учебу. По итогам 2020 года удельный вес больных туберкулезом, начавших лечение в амбулаторных условиях, составил 71,2% (в 2019 - 61,1%).

В ведомстве напомнили, что в Казахстане профилактика, диагностика и лечение туберкулеза абсолютно бесплатные

Казахстан относится к числу немногих стран, который обеспечил бесплатный доступ к адекватному лечению больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью: в 99,6% случаев при стандарте Всемирной организации здравоохранения (далее ВОЗ) - 85%. В нашей стране с 2016 внедряются инновационные подходы к лечению туберкулеза с применением новых препаратов, рекомендованных ВОЗ, в том числе краткосрочные схемы лечения туберкулеза новыми и перепрофилированными препаратами, которые являются высокоэффективными и позволяют добиться полного излечения туберкулеза", - рассказали в акимате.

24 февраля во всем мире стартует месячник по туберкулезу, приуроченный Всемирному дню борьбы с туберкулезом (24 марта).

В рамках месячника запланированы консультации фтизиатров, фтизиопедиатров, флюорографические осмотры населения страны, широкомасштабные акции. Национальная противотуберкулезная программа призывает казахстанцев внести свой вклад в достижение целей 2022 года снизить бремя туберкулеза в Казахстане", - сообщили в пресс-службе.

В свою очередь, директор КГП на ПХВ "Центр фтизиопульмонологии" Алматы Жанар Сапиева сообщила о снижении основных эпидемиологических показателей по туберкулезу в Алматы.

По ее словам, за 5 лет показатель заболеваемости снижен на 42,8%, смертность от туберкулеза на 68,7%, распространенность - на 48,7%, заболеваемость среди детей на 42,4%.

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