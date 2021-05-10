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Сильные дожди и град обещают синоптики 10 мая

09.05.2021 89641
Сильные дожди и град обещают синоптики 10 мая
Image by WikimediaImages from Pixabay
НУР-СУЛТАН. 9 МАЯ - Казахстанские синоптики прогнозируют в понедельник, 10 мая, град и сильные дожди, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как рассказали в "Казгидромете", с прохождением фронтальных разделов на большей части РК сохранится неустойчивая погода - пройдут дожди, на севере, в центре местами, на юго-востоке в горных районах - сильные дожди. Местами по республике ожидаются туман, гроза, усиление ветра, шквал, возможен град.
 
В Северо-Казахстанской, Павлодарской областях ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами порывы 23-28 метров в секунду, местами гроза, в Северо-Казахстанской области - туман, шквал, возможен град.
 
В Акмолинской области ожидается усиление ветра ночью местами до 15-20 метров в секунду, днем 15-20, местами порывы до 23 метров в секунду, местами гроза, туман, шквал, возможен град.
 
В Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, гроза, туман, возможен град, в Жамбылской, Западно-Казахстанской областях местами шквал.
 
В Алматинской, Туркестанской, Атырауской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-22 метров в секунду, в Костанайской области - туман, в Алматинской, Туркестанской областях возможен град.
 
Днем в Кызылординской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
В Кызылординской области местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
 

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