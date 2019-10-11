На большей части территории Казахстана в четверг сохранится погода без осадков

Нур-Султан. 10 октября. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 10 октября 2019 года сохранится погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

"Большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием антициклона, в связи с чем сохранится погода без осадков. Лишь на северо-западе и севере страны с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди с грозами, местами на северо-западе ночью осадки (дождь, мокрый снег), на севере возможен град. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на юго-западе днем пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

Утром и днем в Кызылординской, днем в Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Кызылординской области порывы 25 метров в секунду, в Северо-Казахстанской области возможен град.





В Костанайской области местами ожидаются гроза, туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.





В Жамбылской, Мангистауской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Мангистауской области с пыльной бурей.





В Атырауской, Западно-Казахстанской, ночью в Алматинской областях местами ожидается туман.





Днем в Карагандинской области местами ожидается ветер 18 метров в секунду.

На большей части Туркестанской, в восточной половине Кызылординской, на западе Жамбылской, на западе и юго-востоке Карагандинской, на юго-востоке Западно-Казахстанской, на северо-востоке Восточно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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