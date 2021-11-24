На 11 млн тенге оштрафованы разные учреждения РК за отсутствие условий для инвалидов

Фото: pandus.su

НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - На 11 млн тенге оштрафованы в 2021 году разные учреждения РК за отсутствие условий для инвалидов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

При повторном выявлении нарушений в течение года сумма штрафа увеличивается в размере. Об этом сегодня на брифинге в СЦК сообщила заместитель председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции МТСЗН РК Анархан Дюсенова.

По ее словам, сегодня на информационном портале "Социальная защита лиц с инвалидностью" (www.inva.gov.kz) функционирует Карта доступности объектов в разрезе регионов. Она содержит сведения об адаптированности более 35 тысяч объектов социальной инфраструктуры по стране. Указанные объекты разделены на 3 категории доступности: "доступно", "частично доступно", "не доступно". При этом доступ учитывается для 4 категорий лиц с инвалидностью от характера нарушений функций организма человека: лица с нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата и возможность передвижения только на креслах-колясках.

В целях упорядочивания деятельности и повышения ответственности местных органов власти утверждаются региональные Планы по созданию безбарьерной среды для лиц с инвалидностью, которые содержат перечни конкретных зданий и объектов, подлежащих адаптации", - сообщила Дюсенова.

Она уточнила, что наиболее приоритетными в период до 2025 года определены 22 тыс. объектов. В перечень вошли объекты, которые чаще всего посещают лица с инвалидностью: госучреждения, ЦОНы, поликлиники, объекты здравоохранения, образования, культуры и спорта.

В этом году планируется адаптировать 4 400 объектов.

Для работы в Карте специалистам управлений и отделов соцзащиты предоставлен отдельный доступ. Ответственность за исполнение ложится непосредственно на акимов регионов.

Качество проводимой адаптации каждого объекта могут оценить все зарегистрированные пользователи, оставляя фотографии и комментарии.

Необеспечение доступа к объектам социальной и транспортной инфраструктуры влечет штрафы:

на должностные лица - в размере 50 МРП;

на субъекты малого предпринимательства или некоммерческие организации - 120 МРП;

на субъекты среднего предпринимательства - 200 МРП;

на субъекты крупного предпринимательства - 400 МРП.

Сумма штрафов в зависимости от статуса субъектов контроля варьируется от 145 тыс. до 1200 тыс. тенге.

В 2020 году проведено 970 проверок, в результате которых выписаны предписания и наложены штрафы на сумму более 22 млн тенге. По итогам 9 месяцев 2021 года проведено 805 проверок на предмет соблюдения Законов "О соцзащите инвалидов" и "О специальных социальных услугах", в том числе в части обеспечения инвалидов доступом к объектам социальной и транспортной инфраструктуры. По итогам проверок выдано более 590 предписаний с суммой штрафа более 11 млн тенге", - сообщила Дюсенова.