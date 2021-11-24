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На 11 млн тенге оштрафованы разные учреждения РК за отсутствие условий для инвалидов

23.11.2021, 17:30 198370
На 11 млн тенге оштрафованы разные учреждения РК за отсутствие условий для инвалидов
Фото: pandus.su
НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - На 11 млн тенге оштрафованы в 2021 году разные учреждения РК за отсутствие условий для инвалидов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
При повторном выявлении нарушений в течение года сумма штрафа увеличивается в размере. Об этом сегодня на брифинге в СЦК сообщила заместитель председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции МТСЗН РК Анархан Дюсенова.
 
По ее словам, сегодня на информационном портале "Социальная защита лиц с инвалидностью" (www.inva.gov.kz) функционирует Карта доступности объектов в разрезе регионов. Она содержит сведения об адаптированности более 35 тысяч объектов социальной инфраструктуры по стране. Указанные объекты разделены на 3 категории доступности: "доступно", "частично доступно", "не доступно". При этом доступ учитывается для 4 категорий лиц с инвалидностью от характера нарушений функций организма человека: лица с нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата и возможность передвижения только на креслах-колясках. 
 

В целях упорядочивания деятельности и повышения ответственности местных органов власти утверждаются региональные Планы по созданию безбарьерной среды для лиц с инвалидностью, которые содержат перечни конкретных зданий и объектов, подлежащих адаптации", - сообщила Дюсенова. 

 
Она уточнила, что наиболее приоритетными в период до 2025 года определены 22 тыс. объектов. В перечень вошли объекты, которые чаще всего посещают лица с инвалидностью: госучреждения, ЦОНы, поликлиники, объекты здравоохранения, образования, культуры и спорта. 
 
В этом году планируется адаптировать 4 400 объектов. 
 
Для работы в Карте специалистам управлений и отделов соцзащиты предоставлен отдельный доступ. Ответственность за исполнение ложится непосредственно на акимов регионов. 
 
Качество проводимой адаптации каждого объекта могут оценить все зарегистрированные пользователи, оставляя фотографии и комментарии. 
 
Необеспечение доступа к объектам социальной и транспортной инфраструктуры влечет штрафы:
 
 на должностные лица - в размере 50 МРП;
 
 на субъекты малого предпринимательства или некоммерческие организации - 120 МРП;
 
 на субъекты среднего предпринимательства - 200 МРП;
 
 на субъекты крупного предпринимательства - 400 МРП.
 
Сумма штрафов в зависимости от статуса субъектов контроля варьируется от 145 тыс. до 1200 тыс. тенге.
 

В 2020 году проведено 970 проверок, в результате которых выписаны предписания и наложены штрафы на сумму более 22 млн тенге. По итогам 9 месяцев 2021 года проведено 805 проверок на предмет соблюдения Законов "О соцзащите инвалидов" и "О специальных социальных услугах", в том числе в части обеспечения инвалидов доступом к объектам социальной и транспортной инфраструктуры. По итогам проверок выдано более 590 предписаний с суммой штрафа более 11 млн тенге", - сообщила Дюсенова. 

 

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В большинстве областей Казахстана ожидаются осадки

24.11.2021, 08:26 22735
В большинстве областей Казахстана ожидаются осадки
Фото: KAZAKHSTAN TODAY
НУР-СУЛТАН. 24 НОЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 24 ноября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды - пройдут осадки, днем на севере, северо-западе области - сильные осадки (дождь, снег). Лишь на юге, юго-востоке РК под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. На большей части республики ожидаются гололед, метель, усиление ветра. В западной половине, в центре области ожидается туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Восточно-Казахстанской области в североной половине области ожидается низовая метель, гололед, усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 
 
В Карагандинской области днем на северо-западе ожидается гололед, метель, усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, ночью и утром на юге области туман. 
 
На юге в Акмолинской области ожидаются гололед, днем метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Западно-Казахстанской области на юге ожидаются гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на севере области туман. 
 
На западе, севере, в центре Атырауской, Мангистауской областей ожидается туман, днем на северо-западе Атырауской области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на востоке Актюбинской области ожидаются низовая метель, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Костанайской области на юге ожидается туман, гололед, на востоке области низовая метель, днем на юге области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Павлодарской области ожидается на западе, юге области усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем на западе, в центре области - низовая метель, гололед. 
 
На севере Кызылординской области ожидается туман. 
 
На севере и в горных районах Жамбылской области ожидается туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью на востоке в Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Алматинской области в районе Алакольских озер ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

 

В одиннадцати областях объявили штормовое предупреждение

23.11.2021, 21:20 132301
В одиннадцати областях объявили штормовое предупреждение
НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", в Нур-Султане 24 ноября ожидается гололед, днем ветер юго-западный, порывы 15-18 метров в секунду.
 
24 ноября днем на юге Акмолинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), метель. На юге области гололед. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, днем на юге области порывы 15-20 метров в секунду.
 
Днем 24 ноября на юге Костанайской области ожидаются сильные осадки (снег, дождь). На юге области гололед, туман. На востоке области низовая метель. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, днем на юге области 15-20 метров в секунду.
 
24 ноября в Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный, западный, ночью на востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
24 ноября на западе, севере и в центре Атырауской области ожидается туман, гололед.
 
Днем 24 ноября на юге и востоке Актюбинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), на востоке области гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, северный, днем на востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
24 ноября на севере Кызылординской области ожидается туман.
 
24 ноября на юге Западно-Казахстанской области ожидается туман, метель. Ветер северный, северо-восточный, на юге области порывы 15-20 метров в секунду.
 
24 ноября на севере, востоке, северо-западе Карагандинской области ожидаются метель, гололед. Ночью и утром на юге области туман. Ветер юго-западный, южный, днем на западе, севере области 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 
 
24 ноября на западе и в центре Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, с переходом на северо-западный, днем на северо-западе области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
24 ноября в северной половине Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный, в северной половине области 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.
 
Ночью 24 ноября на юге, днем на западе Павлодарской области сохраняется низовая метель, гололед. Ветер западный, юго-западный, на юге, западе области порывы 15-20 метров в секунду. 
 

100 продуктовых корзин раздали выпускники китайских вузов в качестве благотворительности

23.11.2021, 16:30 190972
Фото: ОО Дружба выпускников вузов КНР
НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - 100 продуктовых корзин раздали выпускники китайских вузов в качестве благотворительности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Общественное объединение "Дружба выпускников вузов КНР" начало свою деятельность в начале этого года именно с благотворительных акций. В феврале и марте организация раздала медицинские боксы многодетным и нуждающимся семьям. 
 
Завершить 2021 год и свой первый год деятельности выпускники вузов КНР решили вновь продуктивно. На этот раз совместно с крупными благотворительными фондами Нур-Султана они пожертвовали 100 продуктовых корзин. В корзины входили продукты первой необходимости, такие как мука, рис, гречка, подсолнечное масло, стиральный порошок и другие. 
 
На акцию откликнулись несколько организаций, которым выпускники передали корзины, среди них "Клуб добряков", Общественные фонды AmanZhol и К. и "Демеу", благотворительный фонд "Мереке", ОО "Инвалиды и ветераны воинской службы и боевых действий", а также одна из мечетей города.
 

Мы постарались охватить больше нуждающихся семей, но к сожалению, на сегодняшний день их очень много. Мы продолжим работать в этом направлении и призываем благотворительные фонды к совместным акциям. Благодарим всех за проявленный интерес и поддержку. На самом деле, таким образом мы надеемся на еще большую дружбу народов двух государств", - отметила председатель ОО "Дружба выпускников вузов КНР" Джамиля Елеусизова.

 
В начале года "Дружба выпускников вузов КНР" предоставила нуждающимся семьям медицинские боксы, в которые входили маски, дезинфицирующие салфетки и антисептики.
 
Акции такого рода направлены на сближение народов Китая и Казахстана, отметили в объединении.
 

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