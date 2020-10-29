Нур-Султан. 28 октября. Kazakhstan Today - 11 авиапассажиров прибыли в Казахстан без ПЦР-тестов, передает Kazakhstan Today.

После полуночи 28 октября прибыло 7 международных авиарейсов, 652 пассажира, в том числе со справками - 641, без справок - 11 граждан Казахстана, из них: в Нур-Султан 3 рейса, 233 пассажиров, со справками - 225, без справок - 8; в Алматы - 2 рейса, 326 пассажиров, все 326 со справками; в Актау 2 рейса, 93 пассажира, со справками - 90, без справок - 3", - сообщил главный санврач на транспорте Садвакас Байгабулов.

Прибывшие без справок граждане Казахстана помещены в карантинные стационары для сдачи ПЦР-анализа в городах Нур-Султане и Актау.

Пассажиры прибыли международными авиарейсами из Турции, Беларуси, ОАЭ и Таджикистана.

Карантинные стационары города Алматы сегодня не принимали авиапассажиров, так как ночью 28 октября в город Алматы прибыло 138 авиапассажиров все со справками ПЦР на COVID-19 из Турции и Таджикистана", - отметил он.

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