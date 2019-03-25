11 общежитий для студентов построят в Акмолинской области

Кокшетау. 30 октября. Kazakhstan Today - В Акмолинской области ведется активная работа по выполнению третьей инициативы президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, касающейся создания условий для молодежи, передает корреспондент агентства.





Строительство общежитий для молодых людей, приехавших на обучение - одно из важнейших поручений главы государства. Его исполнение уже началось по всей стране.





В общей сложности в Акмолинской области за счет средств бюджета и с помощью государственно-частного партнерства будет построено 11 общежитий. Два общежития для тысячи приезжих студентов планирует построить Кокшетауский государственный университет имени Шокана Уалиханова. С помощью ГЧП уже ведется проектирование объектов. Также выделены средства на разработку проектно-сметной документации для строительства общежитий для 1370 студентов из четырех колледжей области.





Кроме того, в рамках поручений президента, в области в 1,5 раза увеличено число грантов, выделяемых на получение высшего образования из областного бюджета. С учетом количества грантов из республиканского бюджета, общий рост грантов по области составил 37%.





В общей сложности за счет областного бюджета гранты получили 100 студентов, обучающихся на педагогических специальностях и 50 студентов-медиков. Напомним, при Кокшетауском университете имени Шокана Уалиханова недавно открылся новый медицинский факультет. Факультет готов принять свыше 300 студентов, в том числе из-за рубежа.





Также в регионе продолжается строительство школ. Четыре школы были введены в эксплуатацию к сентябрю. Они распахнули свои двери для 1300 учеников. Еще пять школ почти на три тысячи человек продолжают строиться.





Начать строительство общежитий для студентов поручил глава государства в программном документе "Пять социальных инициатив президента". По мнению Елбасы, обеспечив приезжих студентов общежитиями, можно решить вопрос нехватки квалифицированных специалистов. До 2022 года по всему Казахстану поручено построить общежития на 75 тысяч мест.





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