129 младенцев погибли в 2020 году в ЗКО

Уральск. 4 марта. Kazakhstan Today - По информации заместителя руководителя управления здравоохранения ЗКО Гизатоллы Лямова, в 2020 году в области на свет появились 13 670 детей, 129 из которых умерли в первый год жизни, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает портал " Мой ГОРОД ", за 2020 год в регионе показатель младенческой смертности составил 9,43 промилле, умерли 129 детей в первый год жизни. В 2019 году умерли 86 детей.

Первая группа причин младенческой смертности - это синдром дыхательных расстройств, асфиксия, пневмоматии, некротизирующий энтероколит (тяжелое заболевание кишечника). Это состояния, возникающие при родах или раннем послеродовом периоде, из-за преждевременных родов и недоношенности. От этой причины умерли 79 детей", - заявил Гизатолла Лямов.

Второй группой причин младенческой смертности замруководителя облздрава назвал врожденные пороки развития, несовместимые с жизнью. Таких случаев в 2020 году зарегистрировано29.

91 ребенок из 129 умер в первые 28 дней жизни.

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