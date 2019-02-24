В Алматы за прошлый год заготовлено более 12 тонн донорской крови

Перед тем как приступить к процедуре, руководители и представители государственных органов заполнили анкеты, где указали сведения о состоянии своего здоровья. Затем они прошли медицинское обследование, включающее в себя осмотр терапевтом и предварительное лабораторное исследование.
Давление у руководителей оказалось хорошим", - резюмировала медсестра и предложила Канату Тосекбаеву и Данияру Таумурату пройти в отсек, где сдают кровь.
Я готовился, соблюдал все предписания медиков для успешного прохождения сегодняшней процедуры. Надеюсь, что таким образом мы сможем помочь тем, кто нуждается в переливании крови", - сказал Канат Тосекбаев.
Главный врач городского центра крови Жандос Надиров объяснил, что донором может стать любой здоровый гражданин Казахстана, если он старше 18 лет и не имеет противопоказаний к донорству.
"Мы рекомендуем донорам не сдавать кровь натощак, а плотно перед этим покушать. При этом желательно не употреблять в пищу острое, копченое, жареное. И, конечно, нужно воздержаться от приема алкоголя. Сдача крови абсолютно безопасна. Наши донорские пункты обеспечены одноразовым стерильным оборудованием. Шприцы и иглы одноразового пользования вскрывают только в присутствии донора, а после использования они уничтожаются", - отметил Жандос Надиров.
В городе Алматы зарегистрировано порядка 15 000 доноров, из них 70 человек - активные доноры. Ежегодно их число увеличивается примерно на 400 человек.
Так, в 2018 году в городском центре заготовлено около 12 тонн донорской крови. Кроме того, центр крови организовывает мобильную выездную бригаду. Более 35% крови заготавливается во время этих выездов. Только за прошлый год она совершила 140 выезда в гражданские и воинские учреждения, а медперсонал принял кровь у 6000 доноров, сообщает пресс-служба управления общественного здоровья.
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