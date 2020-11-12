В столице 12 ноября частично перекроют движение по мосту Алаш

Нур-Султан. 11 ноября. Kazakhstan Today - Будет перекрыта крайняя правая полоса путепровода шоссе Алаш (мост по Богенбай батыра) в направлении Центрального рынка - от улицы Валиханова, передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщает сайт акимата столицы.

Жителям и гостям города рекомендуют заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ", - говорится в сообщении управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Нур-Султана.

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