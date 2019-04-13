12 безбилетников выявили в поезде сообщением Атырау - Алматы

Нур-Султан. 12 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня во время совместного рейда регионального филиала "Западный" АО "Пассажирские перевозки" и представителей Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции в поезде сообщением Атырау - Алматы были выявлены 12 безбилетных пассажиров, передает Kazakhstan Today.

По итогам проверки пассажирского поезда №41 сообщением Атырау - Алматы был выявлен факт безбилетного проезда 12 пассажиров в четырех вагонах на участке Шубаркудык - Кандыагаш - Жем", - сообщили в пресс-службе "Пассажирских перевозок".

В компании отметили, что с апреля прошлого года введена политика "нулевой терпимости" к сотрудникам, совершившим противоправные действия, связанные с провозом безбилетных пассажиров и неоформленного грузобагажа. За этот период было уволено более 100 работников поездных бригад, в том числе начальники поездов.

АО "Пассажирские перевозки" призывает пассажиров заранее планировать свои поездки, покупать проездные документы в железнодорожных кассах или посредством онлайн-продаж, не пользоваться сомнительными услугами посторонних лиц.

Также компания призывает при выявлении фактов нелегальной продажи билетов или провоза безбилетных пассажиров проявлять активную гражданскую позицию и обращаться на блог генерального директора АО "Пассажирские перевозки" с приложением подтверждающих фото- и видеоматериалов для принятия мер.

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